Briatore: "Elisabetta Gregoraci l'amore più grande della mia vita". E svela la paghetta 'monstre' del figlio

Una confessione lunga, e sincera, nell’intervista rilasciata di recente al Corriere della Sera. Così Flavio Briatore, imprenditore di recente rientrato nei ‘ranghi’ della Formula 1, ha deciso di aprire il suo personalissimo ‘vaso’. Raccontando degli amori, da Heidi Klum a Naomi Campbell, e dello spazio speciale che ancora conserva nel suo cuore l’ex Elisabetta Gregoraci. Per non parlare poi del figlio, Nathan Falco, a cui Briatore ha augurato un futuro luminoso. Con qualche consiglio pratico e una rivelazione choc sulla paghetta del ragazzo. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Briatore, le parole al miele per Elisabetta Gregoraci

Ha parlato della sua infanzia, in provincia di Cuneo. Della vita a Montecarlo e del ricordo contrastato di Schumacher, che Briatore ha deciso di non incontrare dopo il terribile incidente di anni fa (per non perdere, dice, il ricordo speciale che aveva). Ma nell’intervista al Corriere, l’imprenditore italiano ha soprattutto parlato di affetti e degli amori della sua vita. Partendo dal rapporto speciale, che ancora oggi sopravvive, con la showgirl Elisabetta Gregoraci.

Per Briatore, Elisabetta è innanzitutto "la madre di Falco, la cosa più importante che ho". E oggi i due vanno ancora d’accordo: "Siamo stati bravi a mettere lui al primo posto, quando ci siamo lasciati: non saremo più una coppia, ma non smetteremo di essere i suoi genitori e di esserci l’uno per l’altra". In più, resta il fatto che la Gregoraci ha ancora un posto speciale nel cuore dell’imprenditore. Quando gli chiedono chi è l’amore più grande della sua vita, infatti, lui non ha dubbi: "Sicuramente Elisabetta Gregoraci. Ma ho avuto altre relazioni importanti. Una con Heidi Klum, dalla quale ho avuto una figlia, Leni, che vedo spesso: lei e Falco si vogliono bene".

E poi c’è stato il rapporto intenso con la top model Naomi Campbell, per Briatore una "relazione molto chiacchierata. Ci vogliamo bene e siamo sempre in contatto". Per non parlare dei matrimoni con Nina Stevens e Marcy Schlobohm: "Con Nina avremmo dovuto capire che non eravamo fatti l’uno per l’altra. Con Mercy fu un gioco, non credo che quel matrimonio alle Isole Vergini sia mai stato registrato".

L’ammissione di Briatore sul figlio Nathan Falco

Spazio anche al rapporto con il figlio Nathan Falco. Nato 15 anni fa dalla relazione con Elisabetta Gregoraci. "Ora sta facendo la Boarding School in Svizzera", ha raccontato al Corriere l’intervistato, "questo lo renderà più preparato di me ad affrontare il futuro". Poi l’ammissione: "È molto difficile non viziarlo. L’importante è che a scuola vada bene. Parla 4 lingue, lo tengo al corrente di quello che succede nelle mie aziende, e a lui piace molto".

Poi c’è capitolo paghetta, che Briatore liquida tirando fuori una cifra ‘monstre’: "Mi sembra 500 euro al mese". Mentre si augura un futuro radioso, ovviamente, per il suo erede maschio. "È banale", conclude Flavio, "ma gli auguro di avere la salute e di essere felice…Come imprenditore gli auguro di creare tanti posti di lavoro, perché il vero fallimento è dover licenziare. Ma se si rendesse conto di non volere troppa pressione addosso e di desiderare una vita normale, vorrei solo che trovasse il modo di essere felice. Non è obbligato a fare quello che faccio io".

