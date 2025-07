Greta Cuoghi, chi è la moglie giovanissima di Benjamin Mascolo (che lo renderà papà) Dopo un periodo difficile, il cantante annuncia sui social l’arrivo del primo figlio insieme alla moglie Greta Cuoghi: “Guardarti diventare madre è una meraviglia”

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Dopo la fine della relazione con Bella Thorne e un difficile percorso di disintossicazione, Benjamin Mascolo torna a far parlare di sé con una splendida notizia. Il cantante del duo Benji e Fede diventerà papà per la prima volta.

Questa mattina – 15 luglio 2025 – il giovane artista ha annunciato l’imminente arrivo di suo figlio primogenito. Lo ha fatto condividendo con i fan una tenerissima serie di scatti insieme alla moglie Greta Cuoghi, accompagnati da una dedica dolcissima.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Benjamin Mascolo diventa papà, la gravidanza annunciata sui social: "Guardarti diventare madre è una meraviglia"

«È da un po’ che penso a cosa scrivere. Perché le cose più vere ce le siamo sempre dette tra noi, lontano da tutto. Ma oggi provo a dirtelo anche qui. Guardarti diventare madre è una meraviglia. Ogni giorno mi insegni qualcosa di nuovo. Non c’è niente di più grande. E niente di più coraggioso».

Con queste parole Benjamin Mascolo ha annunciato pubblicamente la lieta notizia. Poi ha aggiunto, rivolgendosi ancora a Greta: "Grazie per avermi aiutato a crescere: da ragazzo a uomo, e ora da uomo a padre. È il sogno più grande che potessi avere. E non vorrei realizzarlo con nessun altro. Solo con te".

Il carosello di foto che ha annunciato la gravidanza, ovviamente, è immediatamente diventato virale su Instagram collezionando oltre 90mila like in meno di un’ora. Tra i vip che hanno gradito il contenuto anche Chiara Ferragni, Valentino Bisegna, Alessandra Amoroso e molti altri.

Chi è Greta Cuoghi, la moglie del cantante

Benjamin Mascolo, 32 anni, ha sposato Greta Cuoghi, 22 anni, lo scorso 14 novembre 2023. I due si sono conosciuti l’anno precedente, quando il cantante era rientrato in Italia dopo un periodo vissuto negli Stati Uniti d’America dove il aveva intrecciato una relazione con l’attrice Bella Thorne.

Il matrimonio è avvenuto in forma privata, lontano dai riflettori, con una cerimonia discreta celebrata nel comune di Modena, città natale di entrambi. A rivelare le nozze fu un video pubblicato sui social da una fan che li aveva incontrati casualmente per strada. Una cerimonia sobria anche nella scelta degli abiti: lui in completo nero, lei in un semplice tailleur bianco.

Una scelta in linea con la volontà dell’ex componente del duo Benji & Fede di tutelare la propria vita privata. Come aveva raccontato in un’intervista a Vanity Fair: «Ho imparato proprio dalla storia con Bella l’importanza di tenere privati certi momenti di coppia, di proteggerli, di preservarli solo per me e la mia ragazza. Devo ammettere che mi pesava mettere tutto sotto i riflettori con la mia ex». Successivamente, Benji ha parlato così di Greta: «Non è del mondo dello spettacolo, non si è mai drogata, ha dei valori simili ai miei. È di Modena, è una ragazza molto intelligente».

Potrebbe interessarti anche