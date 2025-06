Fabrizio Corona, Greta De Santi svela: “Mi ha seguito fino in bagno” L'influencer Greta Santi ha svelato un retroscena sul re dei paparazzi Fabrizio Corona sottolineando come ci abbia pesantemente provato con lei.

Di solito è Fabrizio Corona a svelare retroscena piccanti sulle vite altrui, ma questa volta i ruoli si sono invertiti. Stavolta è lui il protagonista di un racconto curioso fatto da Greta De Santi, influencer di 26 anni piuttosto conosciuta sui social, durante una diretta su Twitch con GrenBaud. La giovane ha riportato un episodio risalente a qualche anno fa, quando si è ritrovata a casa dell’ex "re dei paparazzi", e ha dovuto respingere i suoi insistenti tentativi di approccio.

Greta ha spiegato che in quel periodo Corona frequentava una cantante famosa, sebbene la loro relazione non fosse mai stata resa pubblica. Secondo quanto riferito dalla De Santi, la compagna dell’ex fotografo era particolarmente possessiva e gelosa. Nonostante ciò, durante quell’incontro a casa di Corona, lui avrebbe iniziato a provarci con lei, con un’insistenza crescente. Dopo aver respinto i primi approcci, Greta si sarebbe allontanata per andare in bagno, ma Corona non avrebbe desistito, seguendola anche lì e tentando di baciarla. Lei, ancora una volta, si sarebbe sottratta, ma appena uscita dal bagno si sarebbe ritrovata faccia a faccia proprio con la cantante, che la stava aspettando armata di una bottiglia.

Fabrizio Corona, la rivelazione dell’influencer Greta Santi

Durante la diretta Twitch, Greta ha ricostruito l’intera vicenda. Era stata invitata a quella serata da un amico in comune con Corona, colui che anni dopo l’avrebbe aiutata a trasferirsi a Dubai. Appena arrivata nell’appartamento, aveva subito notato la presenza di numerose persone, tra cui appunto la fidanzata di Fabrizio, che fin da subito le aveva lanciato sguardi ostili. Per evitare tensioni, la De Santi aveva preferito non incrociare il suo sguardo, consapevole che la ragazza aveva fama di essere particolarmente irascibile.

A un certo punto, approfittando di un momento di assenza della fidanzata, Corona si era avvicinato a Greta con l’intento di sedurla. "Mi chiedeva se mi piacesse e se ci sarebbero state possibilità tra noi — ha raccontato — ma io ero completamente disinteressata. All’epoca avevo 22 anni e preferivo ragazzi più giovani. Glielo dissi chiaramente, e lui si risentì molto". Tuttavia, il rifiuto non lo aveva fermato: poco dopo, con la scusa di entrare in bagno mentre lei si lavava le mani con un’amica, aveva tentato di baciarla spingendosi molto vicino, ma Greta si era tirata indietro. A intervenire era stato infine l’amico comune, che aveva fermato Corona e messo fine a quella situazione imbarazzante.

Uscendo dal bagno, la De Santi si era trovata di fronte alla compagna di Corona, evidentemente furiosa e armata di bottiglia. Senza pensarci troppo, Greta aveva deciso di lasciare immediatamente l’appartamento, ponendo così fine a quella serata surreale.

La stessa influencer ha voluto precisare che, sebbene l’episodio possa sembrare grave, per lei si trattò di una situazione fastidiosa ma tutto sommato gestibile: "Non parliamo di molestie — ha detto — eravamo tutti un po’ alticci, lui ha insistito, ma io mi sono sempre tirata indietro. Alla fine sono cose che possono capitare".

