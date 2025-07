Gianni Morandi, morto lo storico manager Luigi Zannoni. Il dolore del cantante: “Quarant'anni insieme”

Grave lutto per Gianni Morandi. Il cantante di Monghidoro ieri sera ha condiviso con i suoi fan una grave perdita. E’ morto Luigi Zannoni, il suo storico manager, colui che lo ha accompagnato durante gli ultimi 40 anni di carriera. Ad annunciarne la scomparsa è stato proprio Morandi con un post pubblicato sui suoi profili social.

Morto Luigi Zannoni, lo storico manager di Gianni Morandi

"Oggi non è stata una bella giornata. E’ venuto a mancare una persona a me molto cara, con cui ho collaborato per circa quarant’anni. Ho condiviso con lui momenti di vita e lavoro e ha saputo sempre consigliarmi nelle scelte decisive. Tutto l’ambiente musicale e dello spettacolo conosceva Luigi Zannoni e tutti sapevano che lui era il mio principale collaboratore", ha scritto Morandi. Che poi ha aggiunto: "Mi mancherà moltissimo. Ciao Luigi e grazie per tutto quello che hai fatto per me".

Il post di Morandi è rapidamente diventato virale, collezionando oltre 35mila reazioni solo su Instagram. Tantissimi i messaggi di condoglianze arrivati al cantante, a cui hanno scritto anche diversi volti noti dello showbiz italiano come Rudy Zerbi, Saturnino, Nek, Elena Sofia Ricci. Ma anche Valeria Marini, Gigi D’Alessio, Massimo Ranieri e molti altri vip, tutti pronti a stringersi attorno a Gianni dopo la grave perdita subita.

Chi era Luigi Zannoni e il suo rapporto con Gianni Morandi

Poco conosciuto al grande pubblico, Luigi Zannoni era un professionista stimatissimo nell’ambiente musicale. Per oltre quattro decenni ha infatti accompagnato come manager Gianni Morandi, diventandone anche amico, consigliere e socio. Secondo quanto si legge da un articolo di Affaritaliani.it dello scorso 8 gennaio, era anche amministratore unico della Mormora Music, la casa musicale fondata da Morandi, di cui deteneva anche il 5% delle azioni.

