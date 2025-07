Asmaa Fares diventa mamma bis: il nome (speciale) del figlio e la proposta di Cristiano Lo Zupone Dopo l’incontro a Uomini e Donne e una proposta di matrimonio in studio, Asmaa e Cristiano accolgono il piccolo Luay: “La nostra famiglia è al completo”

Fiocco azzurro a Uomini e Donne. Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sono diventati genitori. I due ex protagonisti del Trono Over del people show di Maria De Filippi hanno appena annunciato la nascita del loro primo figlio insieme, un maschietto di nome Luay. Per Cristiano è il primo figlio, mentre Asmaa aveva già dato alla luce il suo primogenito frutto di un amore precedente. L’annuncio è arrivato via social, con un messaggio semplice ma carico di emozione:

"11-07-2025, Luay. La nostra famiglia è al completo"

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, è nato Luay: il significato del nome

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone si erano conosciuta nelle fasi finali dell’edizione 2024 di Uomini e Donne, quando Cristiano, noto per il suo carattere ‘guascone’ e il approccio da latin lover alla vita, aveva iniziato a corteggiare con decisione Asmaa, dama già delusa da precedenti frequentazioni nate negli studi di Canale 5. Quello che sembrava un incontro come tanti si è presto trasformato in qualcosa di più profondo, per poi diventare un amore vero anche lontano dalle telecamere, tanto da spingerli a lasciare insieme il programma nel maggio 2024.

L’amore nato a Uomini e Donne, la separazione e la proposta di matrimonio in tv

Nei mesi successivi, il rapporto tra Asmaa e Cristiano è stato tutt’altro che sereno. Dopo un avvio intenso, la relazione ha attraversato una crisi profonda che ha portato la coppia a separarsi per un periodo. Ma la distanza e il tempo hanno fatto emergere quanto il legame fosse forte: tornati insieme, lo scorso anno sono tornati a Uomini e Donne per annunciare la gravidanza di Asmaa. Nel corso dell’ospitata speciale, Cristiano ha anche colto l’occasione per chiedere ad Asmaa di sposarlo, con una proposta organizzata con la complicità del pubblico del Trono Over. Un grande striscione con la scritta "Mi vuoi sposare?" ha fatto da sfondo alla romantica dichiarazione, accolta con commozione da una Asmaa già in dolce attesa.

Asmaa Fares svela il significato del nome Luay

La nascita del piccolo Luay è avvenuta venerdì 11 luglio. Poche ore dopo, la coppia ha condiviso sui social un post accompagnato da alcune foto scattate subito dopo il parto, ricevendo centinaia di messaggi di auguri da parte di amici, fan e volti noti del programma di Canale 5. Precedentemente Asmaa aveva spiegato il significato del nome scelto per il nascituro: ‘Luay’ ha origini arabe ed è traducibile con ‘giovane bue selvatico’. Nella cultura araba, l’animale in questione viene identificato con qualità come ‘giovinezza’ e ‘coraggio. In precedenza la stessa Asmaa aveva spiegato che il nome Luay significa ‘forza’ e perseveranza’.

