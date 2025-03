Grande Fratello, Javier sui social contro Lorenzo: “Ossessionato”. E svela il suo grande rimpianto su Helena Dopo essere stato eliminato dal gioco, il pallavolista è tornato all’attacco contro il modello milanese, riservando poi dolci parole per la fidanzata.

La finale del Grande Fratello si avvicina sempre di più e, da fuori, Javier Martinez continua a tifare per la vittoria della fidanzata Helena Prestes, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa. Nelle ultime ore, infatti, Javier ha lanciato una frecciata bella e buona a Lorenzo Spolverato, con il quale in Casa ha sempre avuto un rapporto molto altalenante. Nelle ultime settimane Javier aveva provato molta gelosia nei confronti di Lorenzo e dell’atteggiamento che Helena sembrava avere nei suoi confronti, ma l’uscita dal gioco pare gli abbia permesso di fare chiarezza e di prendere ora una posizione molto più precisa: scopriamo di più.

GF, Javier contro Lorenzo: la reazione non lascia dubbi

Essendo uscito definitivamente dal Grande Fratello, Javier Martinez è anche tornato in possesso dei suoi profili social, grazie ai quali ha potuto anche schiarirsi le idee su alcuni ex inquilini. In particolare, non è certo passato inosservato il suo like a un commento che riportava: "Il GF ha nascosto un sacco di cose, ma noi a Casa abbiamo visto che è sempre stato Lorenzo quello ossessionato da Helena". Se prima Javier era convinto che fosse Helena quella ancora interessata a Lorenzo, pare proprio che uscire dal gioco gli abbia invece fatto cambiare idea.

Javier sembrerebbe dunque aver messo un punto nel rapporto con Lorenzo Spolverato, così come avrebbe fatto anche con Alfonso D’Apice, chiudendo l’amicizia con lui per prendere le difese della fidanzata Helena, verso la quale il ragazzo napoletano non ha mai provato una grande simpatia. Insomma, Javier, dopo tanti dubbi e tentennamenti, sembrerebbe avere finalmente le idee molto più chiare.

GF, Javier svela il suo grande rimpianto su Helena

Ma ancora non è tutto perché, attraverso una diretta social, Javier ha anche svelato di avere un grande rimpianto nei confronti di Helena. In particolare, il pallavolista ha rivelato di essersi pentito di non aver difeso abbastanza la fidanzata e di comprendere le critiche ricevute dalla sorella di Helena proprio riguardo a questo punto. "Riguardando certe clip, mi pento di molte cose. Aveva ragione. Avrei dovuto difenderla, ma da dentro non mi rendevo conto di quanto fosse tutto così forte. Se in futuro lei avrà una discussione, io mi metterò davanti a lei, contro tutti. D’ora in poi, fuori dalla Casa, con me accanto, nessuno si permetterà più di alzare la voce con lei", ha quindi rivelato.

Javier ha poi sottolineato di sentire già molto la mancanza della fidanzata e di essere sempre più sicuro di ciò che prova per lei. "Ogni giorno che passa mi rendo conto sempre di più di quanto ho bisogno di Helena accanto a me e nella mia vita", ha concluso.

