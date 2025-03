Grande Fratello, Giglio e Yulia di nuovo insieme mettono a tacere le malelingue: “Ciao belli” Dopo l’uscita dal gioco del parrucchiere romagnolo, lui e la fidanzata (nonché ex concorrente) si sono riabbracciati facendo totale chiarezza su di loro.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Mancano ormai pochissimi giorni alla finale del Grande Fratello e nella scorsa puntata abbiamo di conseguenza assistito a diverse eliminazioni. Luca Giglioli, detto Giglio, è uscito definitivamente dal gioco e, una volta in studio, non ha però ritrovato la fidanzata (nonché ex concorrente) Yulia Bruschi, assente da diverse settimane. Dopo le tante voci in merito a un presunto tradimento da parte di Yulia e la sua assenza in studio, sono iniziate subito a circolare ipotesi di crisi. La domanda che sorge spontanea allora è: Giglio e Yulia stanno ancora insieme? A rispondere a questo ci hanno pensato proprio loro che, attraverso i social, hanno definitivamente messo a tacere le malelingue: scopriamo di più.

GF, Giglio e Yulia di nuovo insieme

Dopo essere stato eliminato nel corso della 41esima puntata del Grande Fratello, Giglio non ha trovato Yulia ad attenderlo in studio, e a quel punto Signorini ha quindi spiegato: "Manca la tua Yulia. Diciamo che sono accadute delle cose che conoscerai con lei quando vi vedrete Abbiamo deciso di non trattare l’argomento perché abbiamo dei vincoli legali. Quindi è giusto che ciò che c’è da apprendere lo apprenda direttamente da Yulia".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo poche ore, però, il parrucchiere romagnolo è apparso in una storia Instagram pubblicata da Federico Chimirri (ex concorrente) intento a cantare a squarciagola con altri ex inquilini, compresa la sua bella Yulia, che pare sia volata a Roma proprio per riabbracciare Giglio anche senza apparire in studio.

Allo stesso tempo, una volta ripreso il possesso del proprio profilo Instagram, Giglio ha postato tra le storie una foto che lo ritraeva proprio insieme a Yulia con la scritta "Ciao belli" e un grande cuore. Insomma, ora non ci sono davvero più dubbi: Giglio e Yulia sono finalmente riuniti e il loro amore parrebbe essere molto più forte delle tante voci che si sono susseguite nelle ultime settimane.

GF, litigio al telefono tra Giglio e Yulia? L’indiscrezione

Nelle ultime ore è poi emersa anche una segnalazione, resa pubblica dall’esperta di gossip Deianira Marzano, secondo la quale Yulia e Giglio avrebbero avuto una forte lite al telefono. Pare che la fonte (anonima) abbia sentito Yulia urlare al cellulare con il compagno. Ovviamente si tratta solo di ipotesi senza alcuna conferma e, anche fosse vero, non sarà certo una discussione telefonica a poter mettere fine a un amore che in questi mesi è apparso molto forte. Cosa accadrà? Lo scopriremo solo vivendo e se saranno rose…

Potrebbe interessarti anche