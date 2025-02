Grande Fratello, “Si è tolta le mutande”, scena hot in salotto e bufera sul web Sta diventando sempre di più virale in questi momenti la scena in cui una concorrente del reality di Canale 5 sembra togliersi gli slip nel salotto della Casa.

La puntata di questa sera, lunedì 24 febbraio 2025, del Grande Fratello si preannuncia carica e ricca di colpi di scena. A proposito di sorprese sembrerebbe che Shaila Gatta si sia resa protagonista di una scena a dir poco hot. Infatti la ex velina mora, secondo un video del GF che circola sul web, si sarebbe tolta gli slip in salotto mentre ballava. I social si sono scatenati tra chi vuole vederci chiaro e chi ha giudicato il possibile gesto, anche se in realtà il filmato non fa chiarezza sulla vicenda.

Shaila Gatta si toglie le mutande al Grande Fratello?

Mentre alcuni coinquilini ballavano in salotto Shaila aveva un vestitino bianco e all’improvviso sembra che si tolga le mutande. Tuttavia non si capisce bene, nel video che circola in queste ore su X, se Gatta compia questo gesto a dir poco strambo oppure no. Infatti c’è chi ha commentato sul social: "Io non la reggo ma era la cintura del microfono dai! Non può essere!". Infatti potrebbe essere che la ballerina abbia tolto questa cintura del microfono. Non si evince bene dal video cosa faccia di preciso mentre balla e poi si allontana dagli altri. Qualcun altro ha scritto: "Non ho parole" e c’è chi è rimasto disgustato. Tutto è nato da questo video che poco fa è iniziato a circolare sul web ed è destinato a diventare virale. Non è dunque chiaro però se Shaila Gatta si sia tolta gli slip nel bel mezzo del salotto oppure no. Nella puntata del GF in onda stasera sarà chiarita una volta per tutte la dinamica di questo ballo in salotto che sta scatenando i fan del reality di Canale 5. Ma non solo. Questa sera saranno evidenziati ancora una volta i dissapori tra l’ex velina mora di Striscia la Notizia ed Helena Prestes, nella puntata in onda a partire dalle 21:30 su Canale 5 e condotta, come di consueto, da Alfonso Signorini. Infatti Gatta ha scritto una canzone rap contro la modella brasiliana, brano che sarà al centro dell’attenzione di questa sera.

Le incomprensioni con Lorenzo Spolverato

E a proposito di Shaila Gatta nella puntata odierna saranno di sicuro affrontati anche i sentimenti che la ballerina nutre verso Lorenzo Spolverato. Infatti i due hanno avuto una lite ma poi hanno parlato cercando di risolvere le loro incomprensioni. Lei gli è andata incontro ma non ha avuto la stessa reazione da parte sua così gli ha dato dell’egoista: "Non è giusto che io mi senta dire che non ci sono stata e che avrei dovuto esserci. Io ci sono sempre per te. Non sei solo. Tu non ti metti in discussione. Sei egoista".

