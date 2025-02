Nella giornata di ieri è stato diffuso un filmato che ha portato alla luce quanto successo durante la lite avvenuta a dicembre tra Ilaria Galassi, ora fuori dalla casa del GF, e Helena Prestes. Ricostruendo quanto accaduto, ad aver perso le staffe per prima sarebbe stata l'ex Non è la Rai. Ora, a due mesi dall'evento, lei stessa ricondivide il video sui social, scrivendo: "Non tutto ha una spiegazione, non tutto ha una risposta, non tutto ha un senso... Impara a convivere con questo". Potrebbe sembrare che si tratti di un modo per far capire che si è pentita di aver perso il controllo al tempo, ma quello che è sospetto è il fatto che dopo lei stessa abbia messo un like ad un utente che ha fatto notare che la Prestes si sarebbe meritata una sberla. Errore di distrazione, o Ilaria potrebbe non aver imparato realmente la lezione?

Fonte: Mediaset Infinity

4 /5

Nuova crisi per gli Shailenzo

Lorenzo è amareggiato per non aver ricevuto conforto da parte di Shaila durante un momento di malinconia. Subito dopo aver augurato un buon compleanno alla sua mamma, Lorenzo si rifugia in giardino e, lontano dagli occhi indiscreti dei suoi compagni. poco dopo arriva Shaila la quale, preoccupata per il suo stato d'animo, decide di stringerlo in un abbraccio. “Non ti voglio disturbare. Vuoi stare da solo?” gli domanda. “Sì” esclama il ragazzo, “Avrei voluto che ci fossi prima, e invece” aggiunge lui quasi in lacrime. “Adesso sono qua. Cos'è che ti fa stare così? Perché non ti va di condividerlo con me?” chiede, "A me piacerebbe conoscere quello che hai dentro". Lorenzo si lamenta: "Non ci sei nel momento in cui sento di avere bisogno" afferma amareggiato. Spiegando che si è dovuto par confortare da Giglio, Amanda e Mariavittoria. "Magari sono io. Non do colpe a nessuno" riflette. "Pensavo che volessi elaborare le tue cose da solo" spiega Shaila. "Se ci fossi stata, probabilmente mi sarei lasciato andare" dice Lorenzo, "Ora non mi va più". Shaila continua dispiaciuta: "Perché non mi hai chiamata? Io ti ho pensato tutto il tempo. Io non so come comportarmi... Sono confusa". "Sii te stessa" ribatte Lorenzo, "Non sentirti giudicata. Sei diversa da me". Shaila a quel punto assume un tono più amareggiato e scoppia in lacrime: "Per fortuna hai i tuoi amici che ti stanno vicino, sono più empatici della tua fidanzata". Ferita, infine, lo invita a non criticarla duramente: "Le parole hanno un peso". "Mi dispiace, non ci siamo trovati, non ci siamo compresi" afferma il ragazzo, provando ad alleggerire il confronto.