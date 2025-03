Grande Fratello, televoto tra big: Shaila sfida Helena e Javier. Chi vuoi salvare? Il sondaggio Cinque gieffini in nomination e a rischio eliminazione nella puntata GF del 17 marzo: chi riuscirà a spuntarla? Vota il nostro sondaggio e scegli chi salvare.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 13 marzo 2025, la Casa ha vissuto momenti di grande tensione con l’eliminazione di Stefania Orlando, che ha sorpreso molti spettatori. Le successive nomination hanno aumentato ulteriormente la preoccupazione dei gieffini, portando a un televoto di massa con cinque concorrenti: Chiara Cainelli, Helena Prestes, JJavier Martinez, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta. Il pubblico è ora chiamato a decidere chi salvare, con l’eliminazione prevista nella prossima puntata, in programma lunedì 17 marzo 2025.

Televoto Grande Fratello (18 marzo): chi è in nomination e chi rischia di essere eliminato. Vota chi salvare nel sondaggio

Il televoto del Grande Fratello, che si chiuderà durante la puntata di lunedì 17 marzo 2025, si preannuncia ricco di suspense. Dopo le ultime nomination, cinque concorrenti sono finiti a rischio eliminazione: Chiara, Helena, Javier, Mariavittoria e Shaila. Si prospetta una sfida avvincente. Sarà il pubblico a decidere chi dovrà abbandonare la Casa di Cinecittà. E tu chi vuoi salvare? Esprimi la tua preferenza votando nel sondaggio alla fine di questo articolo.

Chiara Cainelli

Negli ultimi giorni, Chiara Cainelli è stata suo malgrado al centro delle polemiche dopo aver stravinto il televoto di giovedì scorso con il 58% delle preferenze. Un risultato inattesa dopo il flop che la concorrente aveva rimediato nella precedente votazione, nella quale aveva ottenuto appena l’1% delle preferenze. Questo risultato inatteso ha fatto esplodere le polemiche riguardo al presunto intervento dei fandom che avrebbero ‘inquinato’ il regolare svolgimento delle votazioni con metodi poco chiari. Inoltre, Chiara è stata anche coinvolta in un acceso diverbio con diversi inquilini della Casa. Questo episodio ha diviso il pubblico: alcuni la sostengono per la sua forza nel fronteggiare la situazione, mentre altri ritengono che avrebbe potuto gestire diversamente la questione.

Helena Prestes

Finora al Grande Fratello Helena Prestes ha avuto un percorso caratterizzato da alti e bassi. In passato, è stata temporaneamente isolata dagli altri concorrenti in seguito a un acceso litigio con Jessica Morlacchi, un episodio che ha scatenato forti polemiche. Questo comportamento ha sollevato molte critiche sia all’interno che all’esterno della Casa. Nonostante ciò, Helena ha cercato di riscattarsi e, anche grazie alla storia d’amore nata con Javier, può vantare sull’affetto di tantissimi fan che la supportano calorsamente..

Javier Martinez

Javier ha vissuto un percorso altalenante. Ha stretto legami d’amicizia con diversi concorrenti e ha costruito una tenera relazione con Helena, ma sono tanti i telespettatori che lo accusano di essere troppo freddo e di non essersi messo in gioco totalmente nella Casa del Grande Fratello. Sarà il pubblico, quindi, a decidere se dovrà continuare il suo percorso nel reality. Certo è che l’amore con Helena e lo strano (e ambiguo) legame con Zeudi sono due dinamiche che continuano a incuriosire e che potrebbero spingere i fan a salvarlo.

Mariavittoria Minghetti

Mariavittoria ha mantenuto un profilo relativamente basso all’interno della Casa. Tuttavia, la sua nomination diretta da parte di Zeudi, in seguito alla pesca del piramidale a fondo nero, ha acceso i riflettori su di lei. Alcuni coinquilini la considerano poco coinvolta nelle dinamiche del gioco, il che potrebbe influenzare il giudizio del pubblico. Inoltre, ultimamente sembra molto provata dal punto di vista mentale come testimonia la recente rottura con Tommaso, arrivata al culmine di una crisi durata diverse settimane.

Shaila Gatta

Shaila è stata una delle regine di questa edizione del Grande Fratello. La sua partecipazione all’interscambio con il Gran Hermano spagnolo ha attirato l’attenzione dei media, sottolineando il suo carisma e la capacità di integrarsi facilmente. Tuttavia, alcuni suoi atteggiamenti sono stati criticati dagli spettatori, come le eccessive effusioni con il fidanzato Lorenzo e il suo essere troppo aggressiva con i concorrenti – Helena su tutti – con cui non va d’accordo. Amata e odiata in egual misura sul web, l’ex Velina napoletana è forse una pedina indispensabile per tenere alta l’attenzione del pubblico della Casa, ma occhio alle ‘alleanze’ tra fandom che la detestano: potrebbero arrivare sorprese sgradite.

La decisione su chi dovrà restare nel programma spetta ora al pubblico del Grande Fratello. Tu chi vuoi salvare? Esprimi la tua preferenza votando nel sondaggio qui sotto.

