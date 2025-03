Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Jessica tenta di evadere e viene ripresa dagli autori Mentre gli autori hanno chiuso i finalisti in una stanza per poter sistemare in giardino le scenografia per la finale, Jessica ha iniziato a mostrarsi insofferenti per il confinamento forzato, arrivando a tentare di forzare una porta-finestra per riuscire ad uscire. Dopo averla spinta ripetutamente, la cantante ha provato ad usare una gruccia per aprirla. Repentina è arrivata subito la voce di uno degli autori, diffusa dagli altoparlanti, che riprendeva la donna, intimandole di smettere.

Scontro acceso tra Chiara e Mariavittoria Mariavittoria e Chiara si sono rese protagoniste di uno scontro, scoppiato a causa delle rivelazioni fatte nel corso della cena di ieri sera. "Mi vuoi mettere in mezzo a una cosa che non mi appartiene Chiara", ammette Mariavittoria riferendosi alle parole che l'inquilina le ha rivolto la sera prima. Chiara, secondo la dottoressa, le ha rinfacciato una situazione in cui lei non era nemmeno presente. Tuttavia, Chiara non è d'accordo. Mariavittoria è dispiaciuta per come il legame tra lei e Chiara si sia esaurito velocemente, e confessa che pensa che gli interventi della Cainelli abbiano meso in difficolta gli Shailenzo, invece di autarli. "Io ti ho detto quello che pensavo perché avevo dei sassolini nelle scarpe"; ammette Chiara. Mariavittoria mantiene la sua posizione, rimane infastidita dal fatto che Chiara l'abbia messo in mezzo in una questione che non la riguardasse. Mariavittoria accusa Chiara che spesso, durante le liti, si sia nascosta dietro Shaila e Lorenzo. Tuttavia, la ragazza sostiene che la dottoressa abbia fatto la stessa cosa con Jessica.

Shaila lancia una frecciata social Shaila Gatta ha condiviso un messaggio sul suo canale Instagram dedicato ai fan, pubblicando una serie di emoji che sembrerebbero rimandare al celebre detto "quando il gatto non c'è i topi ballano". Secondo molti si tratterebbe di una frecciata indirizzata a qualcuno al Grande Fratello. Molti pensano si tratti di Chiara Cainelli, che in questi giorni si è improvvisamente avvicinata a Lorenzo. Altri ancora pensano possa trattarsi di una frecciata al fidanzato o a Helena Prestes.

Javier rivela i suoi piani con Helena dopo la finale Durante una diretta social, Jaiver ha parlato con l'amica Gessica Notaro di come intende trascorrere le ore successive alla fine della finale con la sua Helena: "Che cosa faccio lunedì notte quando esce? Vinca, non vinca, non importa, la prima cosa che faccio lunedì è dir e'ok ragazzi noi due andiamo in camera'. E ci chiudiamo stiamo un po' da soli, questo subito. Poi nei primi giorni staremo insieme e faremo tante cose. La porto anche da te a vedere i cavalli, starà con i suoi simili, i cavalli sono i suoi animali preferiti, lei li ama. In questi giorni ero sempre sul 55 a vederla".