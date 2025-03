Grande Fratello, nessuna squalifica per Lorenzo. Rabbia e accuse del Codacons: "Ecco perché è ancora dentro" Nonostante i suoi atteggiamenti sopra le righe, Spolverato rimane uno dei finalisti di questa edizione senza alcun provvedimento. Il motivo? Vediamolo.

Nelle ultime settimane si è discusso più volte in merito agli atteggiamenti decisamente sopra le righe di Lorenzo Spolverato, primo finalista del Grande Fratello. Il modello milanese si è infatti reso protagonista più volte di atteggiamenti aggressivi, parolacce, pugni al muro e calci agli oggetti di casa. Davanti a tutto questo, sia un gran numero di spettatori che il Codacons si sono espressi chiaramente chiedendo la squalifica del concorrente. Provvedimento che tuttavia non è mai arrivato e che, ad oggi, potrebbe non arrivare mai. Il motivo? A spiegare cosa c’è dietro la mancata squalifica di Spolverato ci hanno pensato proprio Rienzi e Parpiglia: ecco le loro parole.

Grande Fratello, Codacons interviene su Lorenzo: "Ha una condotta anti educativa"

Davanti ai continui atteggiamenti sopra le righe di Lorenzo Spolverato, il Codacons ha presentato un esposto all’Agcom, chiedendo addirittura la chiusura dello stesso programma. Ma, nonostante tutto, Lorenzo Spolverato rimane ad oggi uno dei protagonisti principali del reality, nonché primo finalista di questa edizione. Ieri, nel corso del programma 100X100 Parpiglia a Studio 100, il rappresentante dell’Associazione dei Consumatori, Vincenzo Rienzi, e Gabriele Parpiglia si sono espressi proprio su questo, rivelando il meccanismo al di sotto della mancata squalifica di Lorenzo.

"Sono arrabbiatissimo e mi riferisco a comportamenti e condotte verificate che ci hanno costretto a intervenire. Questa condotta anti educativa di questo soggetto, tale Spolverato Lorenzo, che ne sta facendo di tutti i colori. Più soggetti e persone della materia riferiscono che ha più volte bestemmiato. Poi ha preso a cazzotti muri, porte, dice parolacce forti a chiunque – ha affermato Vincenzo Rienzi – Mi chiedo perché non sia stato espulso. Una risposta me la sono data. Credo che Lorenzo non venga squalificato perché ormai tutti si aspettano di vedere cosa farà ancora di peggio e si crea attesa. Lui ha un totale sprezzo di qualsiasi regola e condotta. Il punto è che giustificare certi comportamenti e farli passare come normali è molto pericoloso".

GF, Parpiglia rivela: "Perché Lorenzo sta ancora dentro? C’è una love story"

A dare ulteriori spiegazioni in merito al mancato provvedimento preso nei confronti di Lorenzo Spolverato ci ha pensato poi Gabriele Parpiglia, che per diverso tempo è stato proprio uno degli autori del reality. "Quando ho fatto io l’autore del GF posso dirti che quando un concorrente aveva gli stessi comportamenti di Lorenzo veniva squalificato. Io quella macchina l’ho vissuta e non solo un anno. In passato c’è stata gente eliminata per molto meno".

Poi l’amara conclusione del giornalista: "Perché lui sta ancora dentro? Siccome c’è una love story in corso, molto tormentata e leggermente tossica, quello di cui tutti parliamo per prendendo le distanze e poi lo vediamo in televisione… Quando tu hai questo elemento trainate ma sei a 16 e 15% di share, se tu togli questo elemento, togli un asse importante che fa discutere sui social, fa aprire dibattiti, fa fare clip, fa fare contenuti, dà motivazioni per fare una scaletta e mettere in blocco la sorpresa, la lite, il ritorno. Quindi se lo elimini tu togli una fetta al programma che porta quel minimo di punto e mezzo in più di ascolti".

