Zeudi Di Palma, dopo il GF proseguono le raccolte fondi in suo favore: "Avveriamo il sogno". La risposta dell'ex Miss Italia Gli Zeudiners hanno lanciato un'altra raccolta fondi dopo la prima in cui hanno raccolto la cifra di 50mila euro: questa volta vogliono "avverare un sogno".

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

C’è a chi non è andata giù la vittoria di Jessica Morlacchi al Grande Fratello di quest’anno. Qualcuno avrebbe preferito che vincesse un’altra gieffina, soprattutto la fanbase di Zeudi Di Palma, per cui quest’ultima è la vincitrice morale del reality di Canale 5. Fin qui tutto bene ma poi da qualche giorno si apprende che qualcuno ha avviato delle raccolte fondi per raccogliere in favore dell’ex Miss Italia una grossa cifra.

Le raccolte fondi in favore di Zeudi Di Palma, ex del Grande Fratello

Quando è finito il Grande Fratello alcuni fan hanno aperto una raccolta fondi per arrivare a 50mila euro da donare a Zeudi Di Palma. Questa è la somma che avrebbe intascato l’ex Miss Italia se avesse vinto il reality Mediaset. Il montepremi è infatti di 100mila euro ma metà del "bottino" va devoluto in beneficenza. Adesso gli Zeudiners, raggiunta questa cifra, hanno un altro regalo da fare alla loro beniamina ovvero un’altra raccolta fondi per consegnarle un oggetto a cui lei tiene tantissimo. Si tratta di una macchinetta per tatuare. A lanciare la raccolta su Go Fund Me è stata una ragazza chiamata Marisa Barillà che avrebbe ricevuto "la dritta" del regalo perfetto da fonti vicine all’ex Miss Italia. Cliccando sul link lanciato sui social si arriva dritti sulla piattaforma di raccolte fondi e si può donare da 10 a oltre 600 euro. Sul sito si legge: "Ciao, con questa raccolta potremo avverare un sogno di Zeudi. Come tutt* sapete la sua più grande passione è tatuare e vorrebbe farne una professione. Ho avuto indicazioni su modello e tipologia di macchinetta che vorrebbe Mi date una mano a comprarla?". Non c’è un tetto massimo di raccolta e finora si è arrivati a oltre 1.500 euro.

Alfonso Signorini in persona ha commentato la raccolta fondi a favore di Zeudi Di Palma mentre era ospite di Boom: "Ma stiamo scherzando? Ma è vera sta roba? Ha già vinto il suo piccolo bottino come concorrente perché viene pagata".

Il tentativo di Gabriele Parpiglia di contattare l’ex Miss Italia

In questi giorni Gabriele Parpiglia ha parlato di questa vicenda provando a contattare Zeudi Di Palma. Al terzo tentativo lei ha risposto e l’ha liquidato così: "Scusa, sto facendo una cosa lavorativa, puoi sentire però Carmen che è la mia manager. La raccolta fondi? Scusa, devi sentire la manager, io non so nulla". Quindi il giornalista ha chiamato la manager da cui ha ricevuto tale risposta: "Zeudi non può fare interviste fin quando non le scade il contratto con Endemol. La raccolta fondi? Ancora non sappiamo niente, non abbiamo i soldi".

