Grande Fratello, scoppia il caos per un gioco: Luzzi in lacrime, scontro Grecia-Letizia Una trovata degli autori del reality ha scatenato il putiferio all’interno della Casa più spiata d’Italia. Dopo il calo di ascolti delle prime puntate c’era bisogno di una scossa. Che è decisamente arrivata.

Andava tutto troppo bene. Il nuovo Grande Fratello delle buone intenzioni, voluto fortemente dal patron Mediaset Pier Silvio Berlusconi, nelle prime puntate si era dimostrato fin troppo "corretto" e "amichevole". E così la mancanza di conflitti all’interno della Casa aveva allontanato una bella fetta di pubblico, costringendo gli autori a correre ai ripari. La soluzione, allora, è stata organizzare un gioco a dir poco diabolico, che ha costretto gli inquilini a puntarsi il dito contro a vicenda, scatenando un vero putiferio (con annesse crisi di pianto). Vediamo allora cos’è successo.

Grande Fratello, un gioco diabolico scatena il caos

Questa volta gli autori hanno fatto centro. Il gioco diabolico che hanno imposto, nelle ultime ore, agli inquilini del Grande Fratello, ha fatto decisamente saltare il banco. Le regole erano semplici: ai gieffini è stato chiesto (o meglio, intimato) di partecipare alla "prova della sincerità", indicando il concorrente per loro più ipocrita e narcisista. Il risultato, ovviamente, è stato il caos più assoluto.

Le prime scintille non si sono fatte attendere. Quando Grecia Colmenares ha dato il suo voto "dell’ipocrisia" a Letizia, infatti, quest’ultima è andata su tutte le furie. "Ma sai il significato di queste parole? Cosa vuol dire ipocrita Grecia?", è esplosa Letizia, "tu vai a dire che mi voglio far notare. Io che sono la persona più ingenua del mondo". E poi il contrattacco: "mi dai dell’ipocrita perché ti ho risposto male per una pentola? Io sono doppia faccia per cosa? Tu hai aspettato che mi alzassi dal tavolo per insultarmi e dire cattiverie gratis! Sei tu che sei falsa".

Immediata la risposta di Grecia, altrettanto furiosa: "Non sei ingenua, guarda! Tu non mi dici le cose in faccia. Poi un momento sei carina e subito dopo aggredisci". Il gioco è poi proseguito, e l’attrice Beatrice Luzzi ha finito per accumulare il maggior numero di voti "contro", ben 7, cioè quelli di Giselda, Anita, Alex Schwazer, Samira, Lorenzo, Massimiliano e Vittorio. "Non me l’aspettavo", ha risposto allora la Luzzi, "penso di avere tanti difetti ma di essere ipocrita no. Sono una persona diretta e penso di averlo dimostrato".

Secondo Schwazer, però, Beatrice è stata un’ipocrita eccome, e soprattutto nei confronti della chef Rosy Chin. "Non è stato giusto criticare Rosy dicendo che è lenta nel cucinare e poi sederti mangiando quello che ha cucinato lei", ha sentenziato l’atleta, giustificando così il suo voto "della sincerità". "Io non sono ipocrita e nelle vostre critiche non ci vedo nulla di ipocrita", ha concluso allora la Luzzi, che poi si è lasciata andare a un grande pianto-sfogo.

E per "colpa" del gioco ideato dagli autori, anche Claudio Roma e Fiordaliso sono arrivati allo scontro, dato che lui non ha mandato giù il voto ricevuto dalla cantante. Gli animi, insomma, si sono finalmente riscaldati all’interno della Casa. Dopo un inizio di stagione decisamente "mogio", il Grande Fratello è stato travolto da un terremoto di polemiche e scontri. Una manna per il pubblico di affezionati. Vedremo allora se in termini di ascolti questa scelta pagherà.

