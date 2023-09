Fonte: Mediaset Infinity

1 /6

Grecia confessa il suo amore segreto

Grecia Colmenares vuole trovare l'amore. L'attrice confessa di provare dei sentimenti per un uomo conosciuto online e i compagni le danno dei consigli per conquistarlo. Lei non è sicura: "Sono emozionata, per me è bellissimo e credo che sia single, non so se è interessato a me, magari saremo solo amici".