Grande Fratello primo squalificato? Claudio Roma avrebbe bestemmiato Virale sul web un video in cui il 34enne veterinario avrebbe pronunciato un'espressione blasfema, ora rischia di dover abbandonare la Casa.

Fonte: Mediaset Infinity

Grande Fratello arriva il primo squalificato? Clamoroso quanto accaduto nella casa più spiata d’Italia, con il neo entrato Claudio Roma veterinario 34enne che secondo gli internauti avrebbe bestemmiato durante la diretta giornaliera. Il filmato è diventato immediatamente virale e ora gli autori avranno un bel da fare per analizzare al meglio le parole pronunciate.

Grande Fratello primo squalificato? Claudio Roma avrebbe bestemmiato, il video lo inchioderebbe

Claudio Roma potrebbe entrare in classifica come uno degli squalificati più rapidi del Grande Fratello, almeno secondo chi analizzando il video virale sul web non avrebbe alcun dubbio: prima del "Dio" che si udisce chiaramente avrebbe aggiunto un’espressione blasfema. Il concorrente della riviera romagnola secondo alcuni avrebbe però pronunciato soltanto la parola "osta" che aggiunta a Dio forma un intercalare tipico delle sue zone. Ora la parola finale spetterà agli autori che dovranno decidere se intervenire.

Che reazione avrà Pier Silvio Berlusconi?

Mediaset ha deciso di rivoluzionare le linee guida di questo Grande Fratello, dove nelle intenzioni degli autori dovevano esserci personaggi NIP misti ai VIP, ma già dopo i primi giorni sembrerebbe che tutti i partecipanti avessero chi più chi meno partecipato ad eventi legati al mondo dello spettacolo. Ora arriva anche il primo grosso scivolone, quello più temuto da Pier Silvio Berlusconi che aveva raccomandato Alfonso Signorini di utilizzare un linguaggio più consono in questa nuova edizione. Claudio Roma, se la bestemmia sarà confermata, potrebbe essere espulso già nella diretta di domani sera.

I precedenti del Grande Fratello, chi è stato squalificato?

Gli episodi di bestemmie ed espressioni blasfeme al Grande Fratello sono accadute già in passato. La più clamorosa riguarda quella di Riccardo Fogli, espulso dopo neppure 24 ore dal suo ingresso nella Casa con un fiume di polemiche annesse. Altri due casi piuttosto clamorosi sono stati quelli di Denis Dosio che disse "Dio Bo", mentre Stefano Bettarini era stato allontanato per un "Porca Madosca". La bestemmia per portare alla squalifica deve essere chiara ed evidente, siamo certi che il team autoriale scandaglierà l’audio nel modo più accurato possibile donde evitare l’eventualità dell’allontanamento per Claudio Roma. Uno scivolone simile a poche ore dal via del Grande Fratello potrebbe essere la pietra tombale per il futuro di Alfonso Signorini e gli autori.

Gli ascolti ai minimi storici

Il pubblico sta dimostrando di essere stufo delle dinamiche proposte dalla squadra di Alfonso Signorini, neppure la presenza di Cesara Buonamici ha dato la sterzata sperata e ora il reality show è ai minimi storici della sua storia battuto persino dai Tim Music Awards. La puntata di lunedì 18 settembre rappresenterà uno snodo crociale per il futuro della trasmissione, con Pier Silvio Berlusconi e il management pronti a leggere con attenzione i dati di ascolto.

Potrebbe interessarti anche