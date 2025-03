Grande Fratello, Jessica Morlacchi contro gli 'Shailenzo': "Chiara è la prima che fanno fuori" La cantante va contro Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, dichiarando che la loro è soltanto una strategia perché presto volteranno le spalle a Chiara Cainelli.

Al Grande Fratello il pensiero di Jessica Morlacchi nei confronti di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è improvvisamente cambiato. Infatti se mentre in questi mesi ha costruito un buon rapporto con i due ex fidanzati negli ultimi tempi qualcosa è cambiato. La 37enne ha lanciato delle frecciatine ai ‘Shailenzo’ e pare essere passata dalla parte di Helena Prestes.

Jessica Morlacchi contro Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

La ex frontwoman dei Gazosa non sembra nutrire una particolare simpatia nei confronti di Chiara Cainelli, una delle amiche del gruppo di Lorenzo e Shaila. È persuasa dall’idea che la coppia non esiterà a eliminarla se si paleserà l’occasione. Con la sola eccezione di Giglio, pensa che i due ex non si faranno scrupoli a voltare le spalle a tutti e soprattutto a Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma. Jessica Morlacchi ha sentito Mariavittoria mentre parlava del loro gruppo di amicizie e a questo punto è esplosa affermando: "Ma quale gruppo? Prima fanno fuori noi? Ma cosa stai dicendo? Dovete svegliarvi. Chiara è la prima che faranno fuori. Shaila e Lollo l’unico a cui porterebbero rispetto, perché se così non facessero sarebbero pazzi, è Giglio. Vorranno pure bene a Chiara ma, a livello di gioco, fermati proprio. Se possono dare una mano, la danno a Giglio. Se sarà un’amicizia, lo vedranno fuori dalla Casa, ma non venitemi a parlare di gruppo. Lei è ovvio che li difende, sennò dove va?". Quindi quella della Cainelli sarebbe per lei soltanto una strategia perché senza il supporto di Shaila e Lorenzo non sarebbe durata a lungo nella casa del Grande Fratello. Anche Stefania Orlando e Javier Martinez hanno spesso pensato che Chiara sia stata la "vassalla" di Shaila e Lorenzo sebbene per alcuni sui social la 25enne è un’ottima concorrente a differenza dei due di cui sembrerebbe tanto amica. Inoltre Jessica Morlacchi ha detto della giovane influencer: "Questa nuova versione di Chiara non la riconosco, quando è entrata era un’altra persona, pacata gentile… Poi ha assunto un atteggiamento che sta andando verso il ridicolo". Insomma non sembra per niente accettare la nuova veste della gieffina. Ma Chiara sta fingendo oppure soltanto adesso si sta mostrando com’è veramente?

I gieffini in nomination al Grande Fratello

Intanto domani, giovedì 6 marzo 2025, andrà in onda un’altra puntata del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Durante questa diretta sapremo chi altro sarà eliminato tra Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Federico Chimirri e Stefania Orlando.

