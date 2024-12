Grande Fratello, pagelle: Giglio e Lorenzo a lezione dai papà (8), Jessica 'serial killer' (4), Emanuele irrispettoso (3) Nella puntata del 16 dicembre i papà di Giglio e Lorenzo dimostrano che le offese non servono, mentre Jessica attacca Luca e Helena sbraita: promossi e boccati

La diciottesima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 lunedì 16 dicembre 2024, vede protagonista il confronto tra Zeudi ed Emanuele, il quale è entrato nel letto di lei e Chiara di prima mattina e, sotto le coperte, ha iniziato a farle il solletico senza consenso. Poi assistiamo al confronto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani, con la prima che considera il secondo ambiguo e l’attore che sostiene di essere abbastanza grande da poter parlare con chi desidera e chiede rispetto per il compagno Alessandro. Non mancano poi l’eliminazione (con il televoto) di Stefano Tediosi e tre nuovi ingressi – Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Maxime Mbanda –, mentre Shaila e Lorenzo incontrano il padre di quest’ultimo, che sottolinea "Non è gay" e spera di rivedere la coppia unita. Infine, Giglio incontra il padre Filippo e il fratello André. Ecco le pagelle della puntata del 16 dicembre del Grande Fratello (qui potete leggere il riassunto della diretta con nomination, motivazioni e il risultato del televoto).

Grande Fratello, puntata 16 dicembre 2024: le pagelle

L’incontro tra il padre di Lorenzo, Armando, e Shaila Gatta, voto 8: più che la gieffina, vogliamo promuovere proprio Armando, perché, pur avendo ascoltato le parole della madre di Shaila contro il figlio, non si è scagliato contro di lei, ma ha reagito in maniera saggia e pacata, senza esagerare né nei modi, né nel linguaggio, rassicurando inoltre la diretta interessata sul suo ‘fidanzato’: "È un bravo ragazzo". A Luisa, invece, dice (indirettamente): "Noi non giudichiamo qualcuno che non conosciamo". Nessuna offesa né a lei, né alla madre, anzi ha detto a Shaila che spera la situazione con Lorenzo migliori dopo la crisi vissuta in questi ultimi giorni e dovuta, appunto, alla madre della Gatta. Non solo, perché la madre di Lorenzo pare non veda l’ora di conoscerla. Insomma, in famiglia amano la coppia e sono certi del sentimento che Shaila prova per Lorenzo, al quale Armando dice: "Il suo cuore è tuo". Questo è uno di quegli interventi volti a difendere i figli che è bene ricordare.

Il padre di Giglio accetta i progetti futuri del figlio, voto 8: non possiamo dimenticare nemmeno l’incontro tra Giglio e il padre Filippo, pronto ad accettare il desiderio del figlio di diventare uno stilista, ma anche a dargli manforte dopo averlo visto distrutto per quanto accaduto a Yulia. L’uomo entra nella casa per stare al suo fianco e sostenerlo dicendogli che potrà sempre contare su di lui, qualsiasi cosa succeda. Possiamo dire che oggi le figure paterne hanno vinto tutto, anche solo per aver mostrato che si può stare vicino ai figli senza insultare nessuno o insinuare qualcosa senza conoscere la verità dei fatti.

Zeudi Di Palma, voto 7: le avremmo dato un voto più alto, ma il suo atteggiamento a una settimana dal suo ingresso non ci fa impazzire: parlare di "patriarcato", per quanto riguarda l’organizzazione dei ruoli nella casa, ci sembra un po’ eccessivo per il momento. Ma siamo d’accordo con lei sul fatto che Emanuele non avrebbe dovuto prendersi la libertà di mettersi sotto le sue lenzuola e farle il solletico senza un esplicito invito a toccarla, tra l’altro mentre dormiva (ma non è giustificabile in ogni caso, ovviamente). E ha fatto bene a ribadirlo in diretta – in maniera chiara e concisa, ponderando bene le parole – perché un gesto simile non è ammissibile.

Cesara Buonamici, voto 6.5: si sente poco in studio, ma in alcune occasioni sa come colpire e lo fa bene. A noi oggi è piaciuto quanto detto a Emanuele quando ha cercato di difendersi dalle parole di Zeudi, che si è sentita ‘violata‘ da lui la mattina in cui se lo è ritrovato sotto le coperte intento a farle il solletico senza il suo consenso. "Anche se non c’è un’intenzione maliziosa, c’è maleducazione. Bisogna capire dove ci si trova e davanti a chi. Ti dovevi scusare subito", ha detto Cesara Buonamici, e noi non possiamo che darle ragione.

Helena Prestes, voto 5: possiamo dire che il suo comportamento ha stancato? Va bene essere sola contro tutti, ma di ogni cosa fa un dramma: attacca sempre, parla sopra il conduttore e gli altri gieffini, e lo fa sempre per far valere la sua opinione: non cerca un confronto, non ascolta, e se lo fa è solo per ribattere, mica per comprendere quale sia il reale problema. Urla ogni volta che può (come se ce ne fosse davvero bisogno), pensa che tutti ce l’abbiano con lei, è l’unica vittima e persona "vera" dentro la casa. Dovrebbe ridimensionarsi un po’, ma dubitiamo fortemente che ci riuscirà.

Jessica Morlacchi, voto 4: non riusciamo proprio a capirla, ma speriamo che cambi di atteggiamento il prima possibile, perché questa storia impossibile con Luca Calvani sta andando decisamente oltre ogni limite, con lei che lascia intendere che tra loro sia accaduto qualcos’altro, quando dice "Preferisco l’eleganza del silenzio" (Signorini ha insinuato che lei si stesse trattenendo nel raccontare i fatti), mancando quindi di rispetto pure al compagno dell’attore, Alessandro, anche visto che non sappiamo esattamente cosa nasconda (se poi cela davvero qualcosa). Non solo, perché, come già visto un paio di settimane fa, la gieffina, quando affronta il dibattito, ripropone quell’atteggiamento distaccato e quello sguardo cattivo, glaciale che la fanno apparire come una sorta di serial killer – così definita dallo stesso Signorini – pronta a colpire dritto al cuore (e ci riesce benissimo, purtroppo). La nostra speranza è che Jessica abbandoni questo tipo di reazioni – disturbanti è dire poco – per fare spazio a un confronto vero, aperto e serio. Allo stesso tempo, però, pensiamo che Luca Calvani sia un abile giocatore e che il suo atteggiamento sia molto ambiguo: evidentemente giocare a carte scoperte non fa per lui.

Emanuele Fiori, voto 3: abbiamo capito che la sua intenzione era quella di fare uno scherzo a Zeudi, ma arrivare a infilarsi nel letto di due donne, sotto le coperte, senza nemmeno chiederlo, è davvero un comportamento inaccettabile. A qualcuno potrà anche piacere che un uomo si prenda certe libertà, tra l’altro con una donna che non conosce affatto, ma per altri – come noi – è un gesto irrispettoso e inappropriato, e Zeudi ha palesato più volte il suo disappunto in merito (sia nel letto che al di fuori di esso). Emanuele, tra l’altro, insiste con il difendersi, dicendo che fin dall’inizio c’era grande complicità tra lui e Zeudi, ma questo non vuol dire che allora tutto gli è permesso. Avrebbe fatto una figura migliore chiedendo scusa senza portare avanti una difesa inopportuna e pure ridicola. Del ‘caso’, a sconcertare è inoltre il fatto che gli uomini della casa abbiano scherzato proprio su quanto accaduto tra Zeudi ed Emanuele: un atteggiamento immaturo, di cattivo gusto e che dimostra il basso livello del cast. È facile così: prima ridono e poi, dopo la discussione in diretta con Signorini, lo condannano al televoto (il cervello andava usato sin dall’inizio).

