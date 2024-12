Grande Fratello (16 dicembre), cos'è successo: Stefano eliminato, Zeudi "violata", tre nuovi ingressi. Chi è in nomination Nella puntata del 16 dicembre il padre di Lorenzo, che difende lui e Shaila, il confronto tra Zeudi ed Emanuele, ma anche televoto e nomination: cosa è successo

La diciottesima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 lunedì 16 dicembre 2024, vede protagonista il confronto tra Zeudi ed Emanuele, il quale è entrato nel letto di lei e Chiara di prima mattina e, sotto le coperte, ha iniziato a farle il solletico senza essere invitato. Poi assistiamo al confronto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani, con la prima che considera il secondo ambiguo e l’attore che sostiene di essere abbastanza grande da poter parlare con chi desidera, in questo caso Helena Prestes. Durante la puntata entrano nella casa Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Maxime Mbanda, mentre Shaila e Lorenzo incontrano il padre di quest’ultimo, che sottolinea "Non è gay" e spera di rivedere la coppia unita. Infine, Giglio incontra il padre Filippo e il fratello André. Nel corso della serata, inoltre, scopriamo chi sono i preferiti della casa, ovvero Amanda e Alfonso, ma anche chi è l’eliminato scelto dal pubblico, Stefano Tediosi (che così raggiunge Federica). In studio, lo ricordiamo, insieme alle opinioniste Beatrice Luzzi (salva Shaila Gatta) e Cesara Buonamici (rende immune Luca Calvani), anche l’addetta ai social Rebecca Staffelli. Vediamo insieme cosa è accaduto nel corso della puntata e chi è al televoto.

Grande Fratello, puntata 16 dicembre 2024: cosa è successo

La puntata del GF parte dal confronto diretto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani (in Super Led c’è anche Helena Prestes, definita "il terzo incomodo"). Jessica sostiene che Luca l’abbia illusa facendola entrare nel suo letto ("Mi parlava vicino) e poi si scaglia contro il rapporto creato con Helena, fatto di bacetti – come quello che avevano loro e che ora non c’è più -, perché lui l’ha difesa, anche andando contro la stessa Jessica: "Sta trovando il modo di confondere, si cela qualcosa sotto il suo comportamento". Luca ricorda che ha 50 anni e può parlare con chi vuole senza che lei faccia una scenata per questo. Poi aggiunge: "Ho fatto solo del bene, tu hai trasformato tutto in una soap opera". Alla fine i due non risolvono la situazione, con Pamela che prende le difese di Jessica dicendo a Luca che avrebbe dovuto subito chiudere questo rapporto e non invitarla nel suo letto, come poi ha fatto anche con Helena.

Si passa a Shaila e Lorenzo, la cui relazione è profondamente in crisi, con lei che piange in Mystery Room e Signorini che le dice di non avere nulla di cui vergognarsi, dopo la clip in cui si vede la gieffina in un vortice di emozioni negative, dovuto al suo passato difficile, per le parole della madre Luisa: "Ti dovresti vergognare". Lei spiega: "Mi sono resa conto che ho sempre raccontato le cose che ho vissuto in terza persona, come se le avesse vissute qualcun altro. Essendo sola e piccola, non sapevo come gestire le cose a 17 anni. Pur di non dire ai miei che stavo male, ho fatto cose che non avrei dovuto fare, come dormire per un anno e mezzo sul pavimento di una casa, rubare nei supermercati…". Ma Luisa cosa ha detto all’orecchio di Shaila nella scorsa puntata? "È gay, lo dicono tutti, anche Tommy" sono le sue parole. Shaila non sa chi sia questo Tommy, Tommaso dichiara di non averlo mai detto. Lei dice di difendere il sentimento che li lega e che a lei non importa ciò che dicono in giro. Lorenzo dichiara di essere scosso per la situazione: "Non riesco a capire cosa c’è fuori". Signorini chiarisce: "A noi che tu sia gay o meno non frega niente, ma ci chiediamo perché venga sempre fuori questa roba". Lorenzo ammette di chiederselo a sua volta, sostenendo fermamente che a lui piace la donna e di non aver mai provato a fare qualcosa con un uomo, con Signorini che scherza: "Non sai cosa ti perdi!".

Il padre di Lorenzo entra nel salone, dove c’è solo Shaila: "Mi dispiace che ci sia questo momento, ma sappiate che a casa vi sosteniamo, soprattutto mia moglie che non vede l’ora di abbracciarti. Speriamo che la relazione vada avanti. Lorenzo non è una brutta persona, ha un po’ di difetti ma anche tanti pregi: ha un cuore grande, è molto generoso, sicuro di sé". Lei commenta: "Io mi sono innamorata di suo figlio perché ho sentito il suo cuore, ma è molto testardo, ragiona troppo con la testa. Ma complimenti per come l’avete cresciuto, ha valori forti". Poi l’incontro tra Lorenzo e suo padre, che commenta le parole della madre di Shaila: "Noi giudichiamo una persona quando la conosciamo, altrimenti evitiamo. Per me non è gay e anche se lo fosse non fa del male a nessuno, è una sua scelta. Se lui è felice, lo sono anche io". Poi Armando consiglia al figlio: "Tu devi ascoltare Shaila, il suo cuore è tuo, non sentire la casa".

Assistiamo poi al delicato confronto tra Zeudi ed Emanuele. Quest’ultimo si sveglia una mattina ed entra nel letto di Zeudi e Chiara per fargli il solletico, ma la prima si è sentita violata. Lui dichiara: "Sono entrato nel letto con intenzioni scherzose, volevo creare divertimento, ma colgo l’occasione per chiedere scusa a Zeudi se le intenzioni sono state fraintese". Lei risponde: "Non mi sono sentita violentata da lui, ma violata. Non è normale che un uomo entri nel letto di due donne così", e Signorini sottolinea: "La sensibilità del singolo deve essere rispettata sempre, non possiamo mai sapere dall’altra parte come una persona possa reagire. Ma che ne sappiamo noi che lei no abbia subito dei traumi? Ci vuole sempre rispetto." Emanuele, guardandola negli occhi, dice: "Zeudi ti chiedo scusa se il mio gesto ti ha causato disagio". Ma lei chiarisce: "Sei una brava persona, però con me non lo sei stato, non mi sono piaciuti diversi atteggiamenti".

Lui si difende dicendo che fin da subito con Zeudi c’è stata complicità e che lei si faceva massaggiare il corpo da lui, ma Cesara lo ferma chiedendogli di non andare oltre: "Anche se non c’è un’intenzione maliziosa, c’è maleducazione. Bisogna capire dove ci si trova e davanti a chi. Ti dovevi scusare subito". Infine, Signorini chiude il discorso parlando degli uomini della casa dopo il fatto: "Mi fa specie che gli uomini abbiano fatto branco", con la Luzzi che aggiunge: "Esatto, hanno fatto dello spirito, esagerando e trasformando le parole".

Poi Giglio riceve una sorpresa, ovvero l’ingresso di Filippo, suo padre: "Ho sentito le cose che hai detto, i tuoi progetti futuri, e io li accetto tutti. Quindi io ci sono, così come le persone che sono a casa. Per quanto riguarda il tuo amore, io così non ti ho mai visto, però non tutto viene per nuocere, il distacco ti può servire per capire se vi amate o no". Il padre lo porta in Mystery Room, dove ad aspettarli non c’è solo una torta di compleanno, ma anche il fratello André. Infine, si parla della gelosia di Helena (dichiarata allo stesso gieffino) nei confronti di Javier per via del rapporto che ha con Chiara Cainelli: "Sono gelosa del tempo che non dedica a me, è andata da lei velocemente", dice Helena, che invece nella clip dice di desiderarlo tutto il tempo, di averlo sognato e che lo bacerebbe subito. Javier è accusato da Lorenzo di essere un corteggiatore seriale e lui risponde: "Perché non me l’hai detto quando sono tornato in sauna? Non hai le pal*e!" Helena continua a sostenere che Javier ha un atteggiamento diverso rispetto a prima: "Lo sto solo osservando, sono molto delusa dal suo atteggiamento. Per me è chiusa questa storia". Chiara sostiene che tra Helena e Javier ci sia solo un’amicizia, perché lui è stato trasparente con la Prestes: non ha sentito la sua mancanza in Tugurio. Helena è anche protagonista di un breve blocco sull’amicizia con Zeudi, che è piena di complicità e affetto: si guardano negli occhi dicendosi tutto.

Grande Fratello: i tre nuovi ingressi

Ecco i nuovi concorrenti del GF:

Stefania Orlando torna nella casa mentre i concorrenti sono freezati e dice che per lei sarà come passare un Natale in famiglia. Dalla casa saluta Cesara e Beatrice, la quale resta impassibile: "Io non la conosco, ho saputo che mi aveva difesa mentre ero nella casa e poi ho visto clip in cui aveva cambiato idea. Perché mi hai difeso e poi ha detto che facevo la vittima?". "Questo non significa che io non possa avere opinioni su altri argomenti. Hai giocato sul vittimismo e fatto la vittima", risponde la nuova concorrente.

torna nella casa mentre i concorrenti sono freezati e dice che per lei sarà come passare un Natale in famiglia. Dalla casa saluta Cesara e Beatrice, la quale resta impassibile: "Io non la conosco, ho saputo che mi aveva difesa mentre ero nella casa e poi ho visto clip in cui aveva cambiato idea. Perché mi hai difeso e poi ha detto che facevo la vittima?". "Questo non significa che io non possa avere opinioni su altri argomenti. Hai giocato sul vittimismo e fatto la vittima", risponde la nuova concorrente. Eva Grimaldi viene accolta da Jessica Morlacchi, sua grande amica, che l’abbraccia forte e poi entra con lei nella casa facendo credere inizialmente che Eva non sia una concorrente.

viene accolta da Jessica Morlacchi, sua grande amica, che l’abbraccia forte e poi entra con lei nella casa facendo credere inizialmente che Eva non sia una concorrente. Maxime Mbanda del quale vediamo una clip in cui parla della famiglia, in particolare del papà, del rugby e del suo essere un padre: "Nessuno può mettere Max in un angolo", chiude così la sua presentazione prima di entrare nella casa dove i gieffini scoprono che è un Cavaliere della Repubblica per il servizio reso durante il periodo del Covid-19. Infine, Max sceglie di far fare un bagno in piscina ad Amanda su richiesta di Signorini.

Il risultato del televoto Grande Fratello, le percentuali: eliminato

Il concorrente che il pubblico a casa ha deciso di eliminare è Stefano Tediosi. Ecco le percentuali del televoto Gf di oggi, 16 dicembre:

GF nomination, 16 dicembre: voti e motivazioni

Ecco le nomination dei concorrenti.

Palesi (solo le donne):

Amanda nomina Zeudi : "Non ho un perché, ho solo parlato un po’ meno con lei"

: "Non ho un perché, ho solo parlato un po’ meno con lei" Jessica nomina Helena : "Non ha compreso qual è il motivo per cui ce l’ho con Luca"

: "Non ha compreso qual è il motivo per cui ce l’ho con Luca" Chiara nomina Helena : "Abbiamo avuto una piccola incomprensione nella scorsa puntata"

: "Abbiamo avuto una piccola incomprensione nella scorsa puntata" Helena nomina Jessica : "Continua a puntare su di me, anche l’altra volta mi ha nominata"

: "Continua a puntare su di me, anche l’altra volta mi ha nominata" Zeudi nomina Mariavittoria : "Mi ha infastidita il fatto che mi sia confidata con lei riguardo a Luca e che poi sia trapelato tutto (non è stata lei, ndr)"

: "Mi ha infastidita il fatto che mi sia confidata con lei riguardo a Luca e che poi sia trapelato tutto (non è stata lei, ndr)" Le Non è la Rai nominano Helena : "Ha detto che noi ci facciamo trasportare"

: "Ha detto che noi ci facciamo trasportare" Mariavittoria nomina Helena : "Si è modificato il nostro rapporto"

: "Si è modificato il nostro rapporto" Le Monsè nominano Helena : "Ho deciso io, mia madre non voleva"

: "Ho deciso io, mia madre non voleva" Shaila nomina Zeudi: "Non abbiamo mai approfondito il rapporto, la trovo attaccabrighe"

Segrete (solo gli uomini):

Tommaso nomina Emanuele : "Non mi è piaciuto il suo atteggiamento con Zeudi"

: "Non mi è piaciuto il suo atteggiamento con Zeudi" Javier nomina Lorenzo : "Non riusciamo a trovare una quadra"

: "Non riusciamo a trovare una quadra" Alfonso nomina Emanuele : "Per la situazione delicata con Zeudi, ho trovato in lui poco tatto e superficialità"

: "Per la situazione delicata con Zeudi, ho trovato in lui poco tatto e superficialità" Luca Calvani nomina Emanuele : "Per lo scivolone del letto e perché difendeva la sua situazione con insistenza"

: "Per lo scivolone del letto e perché difendeva la sua situazione con insistenza" Lorenzo nomina Javier : "Non è sincero"

: "Non è sincero" Bernando nomina Emanuele : "Per Zeudi. Una cosa così, pur lavorando nei villaggi, non l’abbiamo mai fatta"

: "Per Zeudi. Una cosa così, pur lavorando nei villaggi, non l’abbiamo mai fatta" Emanuele nomina Tommaso : "Non abbiamo instaurato un dialogo"

: "Non abbiamo instaurato un dialogo" Giglio nomina Bernardo: "Ho legato meno con lui"

Chi è al televoto Grande Fratello (16 dicembre): Emanuele, Bernardo, Javier, Tommaso, Lorenzo, Helena e Zeudi

I nominati della diciottesima puntata del Grande Fratello sono Emanuele, Javier, Bernardo, Tommaso, Lorenzo, Helena e Zeudi. Il pubblico deve decidere chi vuole salvare e i due concorrenti più votati saranno immuni al prossimo televoto, il cui risultato sarà svelato lunedì 23 dicembre, sempre su Canale 5.

