GF, Shaila in Spagna scarica Javier e sceglie Lorenzo: "Il mio cuore dice lui". È polemica I due si trovano ora in Spagna al Gran Hermano dove non hanno perso tempo per sparlare dei loro flirt nel reality italiano.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Shaila Gatta ha cambiato idea un’altra volta. L’ex velina di Striscia, volata al Gran Hermano con Lorenzo Spolverato, con i suoi continui ripensamenti fa girare la testa più delle montagne russe. I due si trovano in Spagna dopo essere stati nominati al televoto i preferiti della Casa del GF italiano, e hanno fatto uno scambio in stile Erasmus: da noi è arrivata Maica Benedicto, concorrente spagnola del reality, mentre i gieffini nostrani sono andati in terra iberica. Prima di lasciare il loft, però, Shaila, ha praticamente scaricato Javier (un’altra volta), dicendo chiaramente che non lo avrebbe aspettato fuori dalla Casa in caso di eliminazione.

Una doccia fredda per l’argentino che si è sentito usato, specie dopo l’ultima settimana passata con la ballerina, fatta di coccole e tanta intimità. Nel frattempo, ora che Shaila e Lorenzo stanno vivendo questa nuova avventura insieme, tra loro sembra essere tornata ad accendersi quella fiamma che si era spenta proprio per volere di lei, quando aveva scelto di viversi al 100% la conoscenza con Javier. Ma ormai si sa, Gatta è volubile e ci ha nuovamente ripensato, confessando ai suoi nuovi coinquilini: "Però il mio cuore dice lui (Lorenzo, ndr) non so perché. Quando mi guarda io non capisco più nulla".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Shaila cambia idea (di nuovo) e al Gran Hermano si dichiara a Lorenzo

Appena toccato suolo iberico, Shaila Gatta ha di nuovo cambiato idea ed è tornata tra le braccia di Lorenzo Spolverato, dimenticandosi completamente di Javier e della loro complicità degli ultimi giorni. Anzi, la ballerina ha detto chiaramente di essere sempre stata confusa, ma di aver sempre saputo di essere attratta di più dal modello lombardo:

Volevo farmi piacere l’altro ragazzo a tutti i costi. Era una guerra con me stessa. Avevo questa guerra interna nella quale mi imponevo ‘deve piacerti questo ragazzo qui, non Lorenzo!’. Però il mio cuore dice lui [Lorenzo] non so perché. Quando mi guarda io non capisco più nulla. Questo è un problema, perché mi fa sentire una 16enne tonta. Io questo non lo controllo. Infatti più il tempo passa e più non posso mentire. L’energia, l’istinto mi dice di esplorare. E tra l’altro è il destino, perché il televoto ha deciso di mandarmi qui con lui.

Eppure, dopo aver scaricato una prima volta Javier, era tornata all’attacco subito dopo e tutti ricordiamo la confidenza fatta a Le Non è la Rai: "Ragazze ho sentito un fuoco mentre parlavamo. Sentivo la situazione… capitemi. Mi piace! Ho mille vibes, il suo odore, la sua pelle, le sue parole". Ma forse era solo un ‘fuoco di paglia’…

Shaila e Lorenzo, la ‘telenovelas’ con Helena e Javier al Gran Hermano

Non sono passate neanche 24 ore dal loro ingresso nella Casa del GF spagnolo, che Shaila e Lorenzo hanno letteralmente sparlato dei loro flirt nel reality italiano, Javier Martinez e Helena Prestes. "Io vedevo Shaila con Javier e non c’era il fuego, quello che vedi, il fuoco. A me lei piace davvero e vederla con uno con cui non c’era il fuego mi dava fastidio. Lei adesso ha capito. Poi lei limonava con l’argentino! Io non ho limonato nessuno! Dai, avevo un poco di rapporto con la brasiliana della casa. Però la brasiliana si è innamorata di me", le parole di Spolverato agli inquilini del Gran Hermano, seduti in cerchio ad ascoltare quella che potrebbe essere la versione trash di una soap scritta male.

"La mia limonata con l’argentino c’è stata questa settimana, ma lui un mese fa era con la brasiliana. Lui toccava la brasiliana. Ed è stato così non dire bugie! Dovete ascoltare me e non lui", la replica di Shaila. Il racconto delle loro mirabolanti avventure al GF italiano è poi andato avanti, e tirando le somme Helena ne è uscita come un ripiego ("Mentre Shaila andava da Javier, allora io andavo da Helena"), e Javier come un test con cui non c’è stato chissà che, nonostante il pallavolista in queste ore abbia raccontato ben altri dettagli hot. Infine, con la sua consueta autostima alle stelle, l’ex velina ha concluso: "Ragazzi è una telenovela, volete delle patatine. Lui una donna come me non la ritrova!". Intanto, sui social, tutti si augurano che i due restino in Spagna: "Ecco ora per cortesia chiudete la porta a chiave e teneteli dentro il più a lungo possibile grazie Spagna ole’", "MAMMA MIA LA FALSITÀ DI QUESTI DUE È ALLA MASSIMA POTENZA, RESTATE LI".

Potrebbe interessarti anche