Stasera, giovedì 28 settembre 2023, andrà in onda la sesta puntata del Grande Fratello . Sarà una lunga e ricca diretta, condotta come sempre da Alfonso Signorini, affiancato dall’opinionista Cesara Buonamici e dall’esperta social Rebecca Staffelli. Dopo l’eliminazione del primo concorrente, Claudio Roma, la Casa è stata messa sottosopra dai litigi di Beatrice e Valentina con Massimiliano. Intanto Valentina prova ad alleggerire il clima con il suo "Radio Fajana", e due concorrenti sono in attesa di sorprese dall’esterno. Chi verrà a fargli visita? Vediamo tutte le anticipazioni.

Grande Fratello, anticipazioni della sesta puntata

Stasera torna il Grande Fratello, e l’aria non potrebbe essere più tesa all’interno della Casa. Gli strascichi della prima eliminazione continuano a farsi sentire, ma è soprattutto il comportamento di Massimiliano ad aver creato scompiglio. Varrese, dopo la discussione con Heidi (a cui si era dichiarato, pur avendo poi negato) si è scontrato anche con Beatrice Luzzi e con Valentina. E solo Angelica, al momento, sembra comprendere (e forse appoggiare?) gli atteggiamenti dell’attore e ballerino.

Nel frattempo, i gieffini provano a farsi due risate con l’aiuto di Valentina Modini e del suo programma "Radio Fajana", che sta stuzzicando la fantasia degli abitanti della Casa. E al centro della puntata di stasera ci sarà probabilmente Grecia Colmenares, che dopo il battibecco con Beatrice è scoppiata in lacrime per aver visto i suoi bambini. L’attrice venezuelana inizia a soffrire la lontananza dagli affetti: chissà che allora non decida di dare forfeit prima del tempo.

Infine, nella puntata di oggi del Grande Fratello sono previste due sorprese. Due concorrenti avranno la possibilità di incontrare persone care che stanno al di fuori della Casa. Ma non è ancora stata rivelata l’identità dei fortunati.

Le nomination e il televoto di stasera

Dopo l’eliminazione di Claudio Roma, questa sera è previsto un altro televoto cruciale. Sono cinque i concorrenti in nomination: Grecia Colmenares, Giselda, Arnold, Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi. Il pubblico da casa deciderà chi di loro merita di essere salvato, ricevendo l’immunità. Gli altri saranno a rischio eliminazione nella prossima puntata di lunedì 2 ottobre 2023.

Secondo indiscrezioni, la favorita per l’immunità questa settimana sembra essere Giselda Torresan. Mentre Vittorio e Arnold sarebbero i più a rischio tra i concorrenti in nomination. Vedremo se i pronostici saranno rispettati.

Quando e dove vedere la puntata

La sesta puntata del Grande Fratello 8 andrà in onda stasera, giovedì 28 settembre 2023, alle ore 21:20 su Canale 5. Il programma sarà inoltre visibile in streaming su Mediaset Infinity, o sul Canale 55 del digitale terrestre.

