Grande Fratello, psicodramma di Lorenzo prima della diretta: lacrime e accuse a Shaila. Perché è crollato È davvero finita tra il modello milanese e la ballerina napoletana? Tra di loro la tensione è alta ed entrambi continuano a soffrire: scopriamo di più.

Questa sera, giovedì 6 marzo, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, che continua ad avvicinarsi sempre di più alla finale. In casa la tensione è ai massimi livelli e anche tra le coppie più solide il legame inizia a vacillare. In particolare, negli ultimi giorni abbiamo assistito all’allontanamento tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta che, dopo numerosi alti e bassi, sembrerebbero aver deciso di mettere un punto (definitivo o meno non è dato sapersi) alla loro relazione. Proprio ieri Shaila e Lorenzo si sono nuovamente confrontati e Spolverato ha vissuto un momento di grandissimo sconforto lasciandosi andare ad un pianto disperato: ecco nel dettaglio cosa è successo.

GF, Lorenzo crolla e scoppia in lacrime per Shaila

La relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è davvero finita? Da quando i due si sono messi insieme la loro storia ha vissuto molteplici alti e bassi, allontanamenti e riavvicinamenti. Questa volta, però, la decisione sembrerebbe essere più definitiva. Proprio ieri, Lorenzo Spolverato ha avuto un momento di grandissimo sconforto durante il quale si è allontanato dal gruppo ed è scoppiato in un pianto disperato.

Tra chi è ancora convinto che faccia tutto parte di una grande messa in scena, e chi crede fermamente nell’amore tra i due ragazzi, l’unica che continua a supportare il modello milanese in tutto e per tutto è Chiara Cainelli. Proprio Chiara ha infatti cercato di consolare Lorenzo andando addirittura contro le parole che il fidanzato Alfonso D’Apice aveva detto su di lui in puntata. "Non sprecare le tue energie in persone che non hanno nessuna voglia di cambiare opinione su di te. Non farti mettere in discussione. Tu mi hai dimostrato chi sei", ha infatti detto la ragazza a Lorenzo.

Grande Fratello, nuovo confronto tra Shaila e Lorenzo

Dopo il momento di grande sconforto, Lorenzo e Shaila si sono resi protagonisti di un ennesimo confronto. "Io lotto in quello in cui credo, ma ho mollato perché credo che non ci sia più nulla da fare. E ora mi dico che è finita. Io non credo che tu ti sia messo in discussione come mi sono messa in discussione io", ha affermato Shaila. Immediata la risposta di Lorenzo palesemente infastidito: "Ma che presunzione hai? Anche io ho accolto le tue cose, le tue insicurezze. Se tu ti devi raccontare queste storie per andare avanti ti lascio libera di farlo. Non pensavo arrivassi a questa scelta di mollare. Scusa Shaila ma io non reggo tutto questo!".

Lorenzo ha poi abbandonato la conversazione e, dopo aver sbollito, è tornato rivelando a Shaila il suo stato d’animo. "Sono in difficoltà. Oggi sono stato male e ho pianto […] lasciamo i ricordi e andiamo avanti fino al 31. Sei stata la cosa più bella di questa esperienza, ti porto nel cuore fino alla fine e ti proteggo anche se tu non vuoi". Come finirà la storia tra i due?

