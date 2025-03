Grande Fratello, le anticipazioni di stasera: cosa rischia Lorenzo, Chiara sotto accusa e televoto, cosa vedremo Oggi giovedì 6 marzo 2025 va in onda la 37esima diretta stagionale del reality show di Alfonso Signorini su Canale 5: nomination, sondaggi, chi viene eliminato

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Penultimo doppio appuntamento settimanale per il Grande Fratello, che si avvicina sempre di più al gran finale del prossimo 31 marzo. Oggi giovedì 6 marzo 2025, infatti, va in onda la 37esima diretta stagionale del reality di Alfonso Signorini, durante la quale quale verrà decretata una nuova eliminazione. Oltre al televoto, tuttavia, la puntata di stasera sarà decisiva per le sorti di Lorenzo Spolverato dopo le accuse post-confessionale. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni e i sondaggi della serata.

Grande Fratello 18, anticipazioni 37esima puntata: cosa vedremo

Dopo la doppia eliminazione a sorpresa dello scorso lunedì (con l’uscita di scena di Maria Teresa Ruta e di Mattia Fumagalli), questa sera al Grande Fratello andrà in scena un nuovo, decisivo, televoto eliminatorio, ma non è da escludere che possa essere annunciato anche un altro televoto flash. Il reality show di Alfonso Signorini viaggi infatti spedito verso la finalissima del prossimo 31 marzo e i posti per giocarsi tutto all’ultima puntata sono limitati.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tra i concorrenti già sicuri di un posto in finale, inoltre, Lorenzo Spolverato è nuovamente al centro di infinite polemiche: il modello milanese è stato "beccato" a parlare con un autore in confessionale e ora è accusato di essere stato "pilotato" dal team di Signorini nel corso della sua esperienza al GF, soprattutto al momento delle nomination. Lorenzo non sta passando un bel momento nemmeno all’interno della casa più spiata d’Italia, dove – tra una litigata e l’altra con Shaila Gatta – sembra essere finita anche l’alleanza con Mariavittoria Minghetti. A difendere gli "Shailenzo" ci ha pensato Chiara Cainelli, attirandosi però le antipatie di Stefania Orlando e Javier Martinez, oltre che le feroci critiche del suo compagno Alfonso D’Apice.

Nomination e sondaggi: chi viene eliminato e chi si salva

Condotta, come sempre, da Alfonso Signorini – affiancato dalle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli come inviata social – la 37esima diretta stagionale del Grande Fratello prevede un nuovo televoto, che ancora una volta sarà eliminatorio. Il pubblico sarà chiamato a votare il proprio gieffino preferito: il meno votato sarà eliminato e dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia. In nomination ci sono 4 concorrenti: Chiara Cainelli, Federico Chimirri, Mariavittoria Minghetti e Stefania Orlando. Stando ai sondaggi, al momento, la situazione è incerta: Stefania Orlando è la favorita con il 34% dei voti, seguita Chiara Cainelli (con il 24% delle preferenze), Federico Chimirri (22%) e Mariavittoria Minghetti (21%).

Quando e dove vedere il Grande Fratello (giovedì 6 marzo 2025)

Il Grande Fratello 18 va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito) e sul sito ufficiale del Grande Fratello, dove è possibile seguire la diretta 24h.

Potrebbe interessarti anche