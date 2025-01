Grande Fratello: Helena Prestes a rischio eliminazione, ma il suo staff accusa Jessica Morlacchi Helena Prestes a rischio qualifica dopo il gesto contro Jessica Morlacchi, ma il team non ci sta e attacca Grande Fratello.

Scoppia la polemica al Grande Fratello dopo un episodio che sta facendo discutere telespettatori e utenti sui social. Helena Prestes, influencer brasiliana, si trova al centro di una possibile espulsione per un gesto violento avvenuto durante una lite con Jessica Morlacchi. La donna ha infatti tirato un bollitore con acqua bollente verso la cantante. L’episodio ha suscitato reazioni accese, mentre il team di Helena ha rilasciato un comunicato accusando Jessica di aver utilizzato espressioni discriminatorie e offensive.

Grande Fratello: il gesto estremo di Helena Prestes, cosa rischia ora?

La vicenda si è verificata la sera del 3 gennaio, quando una discussione apparentemente banale sul pane si è trasformata in un litigio furioso. Jessica avrebbe provocato Helena chiamandola ripetutamente "imbecille". A quel punto, l’influencer brasiliana ha perso il controllo, afferrando un bollitore pieno d’acqua calda con l’intento di scagliarlo contro Jessica. Il gesto è stato fortunatamente bloccato in extremis da Maxime Mbanda e Javier Martinez.

Il regolamento del reality prevede che atti di violenza possano comportare l’eliminazione immediata. Mentre si attende la decisione ufficiale, il pubblico si divide: alcuni criticano duramente Helena, mentre altri attribuiscono la sua reazione all’esasperazione per le continue provocazioni ricevute.

La replica di Helena e la posizione del suo staff

Subito dopo l’accaduto, Helena si è detta sopraffatta dalla situazione e ha manifestato l’intenzione di abbandonare il gioco. Intanto, il suo staff è intervenuto con una nota ufficiale, denunciando i comportamenti di Jessica e definendoli inaccettabili.

Il comunicato accusa Jessica di aver rivolto a Helena frasi denigratorie e discriminatorie, come "torna da dove sei venuta" e "quella è abituata così… nella giungla". Secondo lo staff, tali espressioni sono profondamente offensive e contrarie ai valori del programma. La produzione è stata invitata a valutare attentamente quanto accaduto e a prendere i provvedimenti necessari per tutelare la dignità della concorrente e del pubblico.

L’intervento ambiguo di Beatrice Luzzi

Tra le figure che si sono espresse sull’incidente, spicca Beatrice Luzzi, che sui social ha lasciato un commento enigmatico. Dopo che alcuni utenti l’hanno citata come esempio di compostezza in situazioni simili, l’opinionista del Grande Fratello ha risposto con un’emoji di mani giunte, interpretata da molti come una critica al gesto di Helena.

Tuttavia, la Luzzi ha smentito di aver preso posizione a favore di Jessica, commentando un articolo che lo suggeriva con la frase: "Ma sulla base di cosa avete scritto questo articolo?". A un utente che l’ha accusata di mancanza di empatia verso Helena, ha replicato in modo netto: "Ma cosa dici?". La sua opinione completa potrebbe emergere nel corso della prossima puntata del reality.

