Grande Fratello, l’ultima follia delle fan di Zeudi: palline nella Casa. Produzione furiosa: rischio provvedimenti Una clamorosa iniziativa dei fan beffa la sicurezza del Grande Fratello e mette nei guai i coinquilini, mentre la produzione minaccia provvedimenti: cosa sta succedendo

La tranquillità di una domenica pomeriggio nella Casa del Grande Fratello viene distrutta da un evento inaspettato, che agita gli inquilini, fa infuriare la produzione e getta la Casa nel caos. Ma cosa è successo di tanto inaspettato nel pomeriggio di domenica 23 marzo davanti alle telecamere sempre accese del Grande Fratello?

Grande Fratello, casa nel caos: palline dai fan di Zeudi. Violato il regolamento

Sotto accusa, ancora una volta è la fandom di Zeudi Di Palma. Alcune sostenitrici della ragazza infatti, si sono rese protagoniste di una violazione del regolamento beffando anche i sistemi di sicurezza previsti dalla produzione per tenere sempre isolati gli inquilini dal mondo esterno, Mentre, come di consueto, alcuni aerei hanno sorvolato la Casa del reality, come concesso dal regolamento, con frasi di sostegno agli inquilini, tra cui il pensiero di Tommaso per incoraggiare la sua Mariavittoria ("sei il mio quarto d’ora"), all’interno del giardino sono state ritrovate dai concorrenti del Gf, una pallina da tennis e un pallone da calcio un po’ sgonfio con sopra scritti dei messaggi. Ad accorgersi degli oggetti è stata Shaila che poi, con le compagne d’avventura ha cercato di capire che cosa ci fosse scritto sopra e a chi fossero indirizzati i messaggi "Sei rara", "Sei speciale", "Io ti ho capita". Messaggi che alcune fan avevano indirizzato proprio a Zeudi. Nemmeno il tempo di capire cosa stesse succedendo, che i ragazzi sono stati richiamati immediatamente dentro dalla produzione. Le telecamere del Grande Fratello hanno quindi inquadrato per diversi minuti il salone vuoto, quindi gli autori dovrebbero aver riunito tutti in confessionale o in un’altra stanza per fare luce sull’accaduto e in molti ora prevedono che saranno presi provvedimenti.

Gf: produzione furiosa e rischio provvedimenti

L’iniziativa delle fan di Zeudi infatti, ha violato il regolamento del Grande Fratello e si è anche fatta beffa dei sistemi di sicurezza che proteggono la Casa, sistemi pensati proprio per garantire che i concorrenti non abbiano alcun contatto con l’esterno durante il loro percorso nel reality. Scopriremo a breve quali saranno questi provvedimenti, intanto l’accaduto viene dibattuto dai fan del Grande Fratello sui social.

Tra i commenti su X si legge: "Si saranno beccati un rimprovero al cento per cento", "Le fan di Zeudi si devono far riconoscere sempre", "Ma queste sono pazze", "Hanno tutti una faccia sconvolta", "Ma come hanno fatto a lanciarle?", "Il GF ha censurato tutto quasi subito", "Che succede?", "Zeudi ha tantissimi supporter", "Forse le hanno anche scritto il numero di telefono", "Quelli che lavorano lì si sono arrabbiati perché contro le regole", "Zeudi potrebbe rischiare la nomination d’ufficio per questa cosa"

