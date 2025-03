Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Tommaso contro Zeudi Tommaso Franchi pensa che Zeudi Di Palma stia strumentalizzando il suo orientamento sessuale. Durante una confidenza con Mariavittoria, il ragazzo ha criticato aspramente Zeudi dicendo: "Lei ci sguazza in queste cose, ha fatto un Grande Fratello ridicolo, te lo dico anche io adesso. E poi Zeudi si mette sempre in mezzo. È brava a fare quello, è una grande giocatrice non me ne frega niente, io domani vado contro la finalista. Ora lo dico, strumentalizza il suo orientamento".

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Helena e Mariavittoria in vasca insieme Nella notte del 16 marzo, subito dopo la festa dei sei mesi del reality, le due concorrenti sono state protagoniste di una scena surreale nella quale hanno fatto un bagno collettivo, a cui si è unita anche Zeudi. Il gesto ha incuriosito i telespettatori. scatenando l'immaginario di alcuni. Ma la motivazione dietro questo gesto è molto più semplice del previsto, e ha rivelarla è stata la stessa Helena a Mariavittoria: "Meno male che sono venuta anche io in vasca per aiutare, anche se domani so che lei dirà che faccio le carinerie". Secondo molti, la modella ha infatti notato che Zeudi si stava dirigendo in vasca dalla Minghetti, e ha deciso di anticiparla per impedirle di creare nuove dinamiche a tavolino.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Shaila in crisi con se stessa Shaila, assieme a Chiara, riflette su quello che sarà il futuro del suo rapporto con Lorenzo. La ragazza sembra aver messo un punto fermo, non ha intenzione di tornare indietro, e vuole mettere se stessa al primo posto. Magari, fuori dalla Casa, avranno modo di confrontarsi e perdonarsi, ma la ragazza non ha comunque intenzione di riallacciare i rapporti: "Ho bisogno prima di perdonare me stessa" afferma la ballerina. Esprime, poi, la propria idea in merito a Lorenzo: secondo Shaila, il ragazzo non è affascinato da personalità troppo devote, preferisce donne come lei, donne che gli fanno capire che ha dei vuoti. Però è troppo orgoglioso per riconoscerlo.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Helena contro Zeudi Tutto è nato quando sopra la Casa è passato un messaggio aereo a favore dell'ex Miss Italia da parte delle Zelena: "LA SESSUALITA' NNE' CONFUSIONE. ZDPNOICONTE". Cioè "La sessualità non è confusione. Zeudi Di Palma, noi con te". Sentendosi chiamata in causa, Helena ha chiesto a Zeudi di poterne parlare con lei, scatenando così una lite. La modella ha chiarito la sua posizione all'ex Miss: "Io non ho mai messo in discussione la tua sessualità. Ho detto solo che tu sei confusa per le cose che hai fatto con me". Dopo il confronto con lei, ha cercato di difendere ulteriormente il suo punto di vista dicendo: "Non ha voluto parlare, vuole fare la scenata perché di questo vive. La confusione è sulla sua persona e non sulla sua sessualità, e questo è strumentalizzare perché è furba".