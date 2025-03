Grande Fratello, la festa va fuori controllo e Tommaso esplode: "Siete ubriachi fracidi, mi fate schifo" Attimi di tensione nella Casa durante la festa per celebrare i 6 mesi dall’inizio del reality. Tommaso, furioso, attacca anche la fidanzata Mariavittoria.

CONDIVIDI

Feste finita male al Grande Fratello. Ieri sera gli autori hanno dato l’ok agli inquilini all’organizzazione di un party per celebrare i sei mesi trascorsi nella Casa del reality di Canale 5, e ovviamente (quasi) tutti ne hanno approfittato per vivere una serata di divertimento, con qualche eccesso. Dopo risate, brindisi e qualche bicchiere di troppo, infatti, la voglia di divertirsi di un gruppetto di gieffini è finita fuori controllo e ha finito per fare esplodere la rabbia di Tommaso, che a un certo punto è letteralmente esploso in uno sfogo durissimo contro i suoi coinquilini.

Grande Fratello, il party finisce male: Tommaso furioso

Per celebrare il traguardo dei sei mesi trascorsi insieme (il Gf è iniziato il 16 settembre 2024), i gruppetti presenti all’interno della Casa hanno momentaneamente deposto le armi per vivere una serata all’insegna di spensieratezza e condivisione, simboleggiata da un’enorme torta tagliata insieme dai veterani che hanno preso parte al programmo. Il clima, va detto, era parecchio allegro anche ‘grazie’ allo spumante fornite ai concorrenti per celebrare a dovere il traguardo, quindi in seguito a una cucchiaiata di panna lanciata con finta innocenza è esploso il caos gioioso nella nel loft del Gf, e gran parte dei concorrenti hanno iniziato a rincorrersi per lanciarsi pezzi di torta. Divertimento alle stelle, dunque, e spirito di goliardia anche tra i nemici atavici di questa edizione, da Lorenzo e Javier a Shaila ed Helena. Con due eccezioni. Gli unici vipponi che non si sono divertiti affatto sono stati Tommaso e Jessica, con il primo che ha letteralmente perso le staffe sbraitando contro tutti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Sono ubriachi fracidi e vogliono fare i ganzi"

Mentre in salone impazzava l’allegria, infatti, Tommaso si trovava a uscire dal confessionale ed è stato colpito in pieno volto da un pezzo di torta volante. Un gesto che non ha divertito per niente l’idraulico toscano, che dopo aver scoperto che il suo letto era stato sporcato da pezzi di dolce ha perso la pazienza attaccando Giglio: "Puliscimi il letto, prima mi pulisci il letto. Non me ne frega un ca**o Giglio, ora mi vai a pulire il letto! Non scherzo, vammi a pulire il letto. Ma che ca**o volete da me? Siete dei bambini maleducati di me**a. Sono ubriachi fradici e vogliono fare i ganzi. Andate a farli fuori i ganzi. Non ci vengo con voi! Lasciatemi stare in pace". D’accordo con lui Jessica Morlacchi, a sua volta sporcata controvoglia dalla ‘corrida’ esplosa nella Casa e molto spazientita: "Tommaso ti capisco, perché anche io sto cosi. Ho il cioccolato nei capelli, me li ero lavati ieri. Semplicemente non va bene".

Tommaso litiga con Mariavittoria: "Non ti voglio baciare"

Poco dopo, Mariavittoria ha provato a parlare con Tommaso per calmarlo, senza però sortire l’effetto sperato, perché il suo fidanzato ha respinto in malo modo i suoi tentativi: "No, non ti voglio baciare! Sei ubriaca anche te? Non lo vedi che sono a disagio? Lo senti o no che non sono a mio agio e non voglio darti un bacio? E allora perché continui? Perché mi arrabbio? Sono sei mesi che sono qui dentro e mi hanno sporcato tutto il letto e mi gira il ca**o. Siete tutti ubriachi fradici e mi fate schifo, ubriachi di brutto, vi siete ubriacati come delle spugne".

Potrebbe interessarti anche