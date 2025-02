Grande Fratello, Shaila nel mirino dell’ex fidanzato Zarino: l'attacco velenosissimo L’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato dell’esperienza della gieffina nella casa più spiata d’Italia, dalla relazione con Lorenzo Spolverato al futuro

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Tra i protagonisti assoluti della 18esima edizione del Grande Fratello c’è indubbiamente Shaila Gatta. L’ex velina è tra i concorrenti più discussi, sempre al centro delle principali dinamiche della casa più spiata d’Italia (e in particolare modo delle liti con Helena Prestes) e della chiacchieratissima relazione con Lorenzo Spolverato. Shaila è una delle gieffine più divisive per il pubblico, spaccato tra chi crede nell’ex ballerina di Amici e chi l’accusa di avere montato un teatrino a misura di reality. Sulla questione è intervenuto anche uno spettatore d’eccezione: Alessandro Zarino, ex compagno di Shaila. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Grande Fratello 18: Alessandro Zarino su Shaila Gatta

A poche ore dalla 27esima diretta stagionale del Grande Fratello in onda stasera, Shaila Gatta è nuovamente al centro delle discussioni della casa più spiata d’Italia. Dagli infiniti tira e molla con Lorenzo Spolverato alle accese liti con Helena Prestes fino alle lacrime di ieri dopo il confronto con Iago García, l’ex velina di Striscia la Notizia è una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del reality show di Alfonso Signorini. Intervistato da Superguidatv, l’ex compagno della gieffina Alessandro Zarino ha messo in guardia tutti i concorrenti: "Shaila ha un carattere forte, è determinata e vuole sempre arrivare prima. È disposta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ex tronista di Uomini e Donne è stato legato sentimentalmente a Shaila dall’estate del 2022 per circa un anno e mezzo e ora, da spettatore, sta osservando come tutti l’evolversi della relazione dell’ex ballerina di Amici con Lorenzo Spolverato: "All’inizio ho seguito il loro percorso, perché erano ovunque, anche sui social. Non guardo molto la tv, quindi non posso giudicare se il loro amore sia autentico o meno. Nella casa, però, le emozioni sono amplificate. È possibile che ciò che provano lì dentro sia in realtà molto meno intenso rispetto a quello che sembra."

La relazione passata e la rottura con l’ex velina

Alessandro Zarino è tornato anche a parlare della storia d’amore avuta con Shaila Gatta, finita con la rottura tramite un semplice sms. "Forse è stata una storia importante solo per me, visto che dopo un anno e mezzo è sparita senza guardarsi indietro" ha commentato Zarino, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa: "Shaila ha difficoltà ad assumersi responsabilità. A volte scappa e preferisce rifugiarsi in una vita più libera e spensierata, ma credo sia solo un modo per proteggersi".

Potrebbe interessarti anche