Terremoto al Grande Fratello, l’edizione NIP slitta e Signorini ‘cancellato’: cosa succede Simona Ventura scalda i motori, pronta a riaccendere alla grande il Grande Fratello, che slitta a metà ottobre. Intanto per Signorini si mette sempre peggio.

Il nuovo Grande Fratello targato Simona Ventura ha finalmente una data d’inizio, o quasi. E a quanto pare sarà più tardi del previsto. I listini Mediaset appena usciti non lasciano spazio a interpretazioni: il reality partirà a metà ottobre. Una scelta che, oltre a cambiare le carte in tavola nel palinsesto, rischia di far naufragare del tutto l’idea, mai confermata ufficialmente, di un GFVip in arrivo a gennaio con Alfonso Signorini.

Simona Ventura pronta a iniziare a ottobre col Grande Fratello

Dietro al rinvio non ci sarebbe solo una questione logistica. Il nuovo Grande Fratello, in partenza a ottobre, rappresenta una specie di ripartenza. Non solo per la conduzione, affidata appunto a Simona Ventura, ma anche per l’impostazione del programma, che secondo le anticipazioni dovrebbe essere molto più simile alla versione originale del reality. Quella fatta di dinamiche vere, prove settimanali, giochi, storie quotidiane e meno spazio ai teatrini da social. A confermare le tempistiche è stato l’utente MasterAb88 su X, che ha segnalato: "Il #GrandeFratello di Simona Ventura, stando ai listini pubblicitari, partirà a metà ottobre (e quindi andrà avanti fino a fine gennaio). Si allontana definitivamente l’ipotesi del GFVip a gennaio, fatta circolare in queste ore dai soliti noti"". A stretto giro è arrivato anche il commento di Gabriele Parpiglia, che ha rilanciato il tweet aggiungendo: "Al momento non è lontana, non c’è proprio". Quindi con ogni probabilità, almeno per questa stagione, bye bye GF Vip.

Il raddoppio settimanale in vista

Intanto, sempre su X, l’account Boomerissima fa sapere che il reality andrà in onda due volte a settimana: lunedì e venerdì. Una programmazione fitta che da sola basta a spiegare perché non ci sarebbe spazio per un altro GF a distanza di poche settimane. E considerando che la nuova edizione andrà avanti almeno fino a fine gennaio, ogni spiraglio per Signorini sembra ormai chiuso. La visione di Parpiglia è ancora più netta. In un altro post, spiega che dietro il rinvio ci sarebbe una strategia precisa: prendersi del tempo per scegliere il cast con attenzione, evitare scivoloni, polemiche e uscite di sponsor. Ma soprattutto tornare allo spirito originale del reality. "Meno gossip spicciolo, più dinamiche vere e storie reali, il ritorno dei giochi in puntata e delle prove budget, annullate da Signorini per dare spazio ai suoi contenuti personali".

Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini in crisi

Con il nuovo Grande Fratello che monopolizzerà due prime serate a settimana per diversi mesi, la sensazione è che Mediaset abbia deciso di accantonare del tutto la versione Vip, almeno per questa stagione. Troppe polemiche, troppa fatica a riconquistare credibilità. E forse anche un pubblico che si è stancato di certi meccanismi ormai prevedibili. L’era Signorini potrebbe davvero essere arrivata al capolinea.

