Grande Fratello, giorni di caos: un ritiro, due espulsioni e le crisi di Lorenzo e Helena Ultime news e recap della settimana del Grande Fratello. Tanti colpi di scena tra liti accese, momenti di crisi, abbandoni inaspettati e relazioni intricate.

Una nuova settimana nella casa del Grande Fratello volge al termine, con un concorrente in meno, proseguono le avventure dei nostri gieffini. Le dinamiche tra concorrenti cominciano ad animarsi e nel loft di Cinecittà si consumano litigi e diverbi. Ecco cosa è successo questa settimana.

Grande Fratello, news e recap della settimana



Nella Casa del Grande Fratello l’ultima settimana è stata ricca di eventi e tensioni. Lorenzo Spolverato è stato al centro di numerosi conflitti: diversi concorrenti lo hanno criticato per atteggiamenti ritenuti scorretti e per aver avuto scontri accesi, tra cui una lite con Amanda Lecciso. Le sue parole hanno provocato un forte stress emotivo a Helena Prestes, culminato in un attacco di panico, mentre Giglio gli ha rimproverato il suo comportamento da protagonista.

Anche Ilaria Galassi è finita sotto i riflettori per un acceso diverbio con Helena, che potrebbe costarle una squalifica (invocata dalla stessa Non è la Rai). Come se non bastasse si è aggiunta anche Shaila Gatta, coinvolta in discussioni con Helena, accusata di falsità e offesa con termini forti. Nel frattempo, Tommaso Franchi ha scatenato polemiche sia dentro che fuori la casa per una frase inappropriata rivolta a Mariavittoria, suscitando l’indignazione del pubblico.

Alfonso si dichiara a Chiara, l’addio di Pamela

Tra le dinamiche relazionali, Alfonso D’Apice ha messo in imbarazzo Chiara Cainelli con una dichiarazione inaspettata che ha alimentato le speculazioni sul loro rapporto, ma a quanto pare la gieffina non ha nessuna intenzione di intraprendere una relazione con l’ex concorrente di Temptation Island. Pamela Petrarolo, invece, ha deciso di abbandonare il reality per motivi personali, lasciando la casa durante la puntata del 30 dicembre 2024. Infine, la programmazione del Grande Fratello ha subito una modifica: la diretta prevista per il prossimo martedì è stata spostata al mercoledì, lasciando suggerire che lo show potrebbe salutare nuovamente il doppio appuntamento settimanale.

Rivediamo tutti gli avvenimenti più interessanti di questa settimana al Grande Fratello.

