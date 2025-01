Grande Fratello, caos calendario: salta la diretta di martedì e niente doppia puntata. Quando va in onda La prima puntata del 2025 del reality show di Alfonso Signorini si sposterà al mercoledì per lasciare spazio a Zorro: il doppio appuntamento destinato a saltare

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il Grande Fratello cambia (ancora) programmazione. La prima puntata del 2025 del reality show di Alfonso Signorini, infatti, è stata nuovamente spostata: inizialmente prevista per martedì 7 gennaio, la 21esima diretta stagionale andrà in onda il prossimo 8 gennaio 2025. L’ennesimo stravolgimento del calendario, inoltre, sembra destinato ad annullare il doppio appuntamento settimanale. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Grande Fratello 18, nuova programmazione: cosa cambia

Nuovo cambio di programmazione in vista per il Grande Fratello. Come svelato dal portale DavideMaggio, infatti, la prima puntata del 2025 del reality show di Alfonso Signorini andrà in onda mercoledì 8 gennaio (e non, come inizialmente annunciato, il prossimo 7 gennaio). Il GF era già stato costretto a "traslocare" al martedì per lasciare spazio alla finale di Supercoppa Italiana (sfida tra Inter e la vincente tra Juventus-Milan) in programma il prossimo 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, ma a quanto pare gli stravolgimenti non sarebbero finiti.

Martedì 7 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5 debutterà Amore e Vendetta – Zorro. Inizialmente prevista per la scorsa stagione Mediaset, la nuova serie spagnola sull’eroe mascherato (interpretato da Miguel Bernardeau) andrà in onda a partire dal prossimo martedì per dieci puntate. Il Grande Fratello, dunque, si sposterà al mercoledì (serata in cui era programmato il film di Checco Zalone Tolo Tolo) e sfiderà la seconda puntata della miniserie Leopardi – Il Poeta dell’infinito in onda in prima serata su Rai 1. A partire dalla settimana successiva (dal prossimo 13 gennaio) il GF dovrebbe tornare regolarmente nel consueto slot del lunedì.

Il doppio appuntamento del GF: cosa succederà

L’ennesimo cambio nel calendario della programmazione del Grande Fratello, inoltre, sembra destinato ad annullare il doppio appuntamento settimanale. Come rivelato da DavideMaggio, infatti, con la prima puntata del 2025 spostata al mercoledì verosimilmente salterà il raddoppio previsto per giovedì 9 gennaio (nonostante, almeno per il momento, sia ancora presente sulla guida tv Mediaset). Salvo ulteriori variazioni, tuttavia, le dirette dalla casa più spiata d’Italia potrebbero sbarcare sia al lunedì che al giovedì a partire dalla settimana successiva. Confermati, ovviamente, tutti gli appuntamenti del daytime. Di seguito il calendario completo degli appuntamenti:

21esima puntata: mercoledì 8 gennaio 2025

22esima puntata: lunedì 13 gennaio 2025

23esima puntata: giovedì 16 gennaio 2025

