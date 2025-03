Grande Fratello, ore di tensione: Signorini sotto torchio e arriva un addio pesantissimo Dalle polemiche su Lorenzo e Shaila, alle critiche a Beatrice, fino alla prossima eliminazione (pesantissima): ecco cosa è successo nell'ultima settimana del GF.

La settimana appena trascorsa nella Casa del Grande Fratello ha regalato momenti di tensione, colpi di scena e polemiche che hanno scaldato gli animi sia dentro che fuori dalla Casa. Tra eliminazioni inaspettate, accuse reciproche e decisioni drastiche, i giorni recenti hanno lasciato il segno sui concorrenti e sul pubblico. Ecco il recap delle ultime novità e degli eventi più discussi della settimana.

Grande Fratello news e recap della settimana: cosa è successo negli ultimi giorni

Uno degli eventi più chiacchierati è stato il ruolo di Lorenzo, che ha ricevuto presunte informazioni in confessionale, suscitando curiosità e sospetti tra i concorrenti e il pubblico. A rendere la settimana ancora più movimentata, l’elezione di Zeudi come terza finalista, un risultato che non è stato accolto con entusiasmo da tutti. In particolare, Helena ha espresso un giudizio netto e pungente, definendola "sopravvalutata" e mettendo in discussione il suo percorso nella Casa. Le parole dell’ex naufraga hanno ferito profondamente Zeudi, che è scoppiata in lacrime, alimentando ulteriormente le tensioni.

Nel frattempo, Lorenzo si è reso protagonista di un gesto che ha fatto molto discutere: mentre erano a tavola, ha infilato una mano nei jeans di Shaila, un episodio che ha scatenato reazioni contrastanti dentro e fuori dalla Casa. La vicenda ha preso ancora più peso quando, dopo l’ultima puntata, Lorenzo ha deciso di troncare definitivamente ogni rapporto con Shaila, dichiarando: "Non ho null’altro da dirti. Credo di poter affrontare quello che sento da solo". Una svolta che ha messo fine a quella che sembrava un’intesa sempre più solida tra i due.

Beatrice nella bufera e le accuse di Signorini

A tenere banco è stata anche una discussione accesa tra Shaila e Mariavittoria. La ballerina si è lamentata del fatto che il fidanzato dell’altra concorrente abbia difeso Mariavittoria durante le nomination, scatenando un acceso battibecco. La dottoressa non si è tirato indietro e ha risposto a tono, portando Shaila ad accusare lui e il suo gruppo di essere "mafiosi e corrotti", un’affermazione che ha inevitabilmente alimentato polemiche.

Nel frattempo, Beatrice Luzzi si è trovata sotto attacco da più fronti. Non solo Signorini e Cesara Buonamici hanno messo in discussione il suo atteggiamento in studio, ma anche il web ha iniziato ad accusarla di preferire Lorenzo e Shaila, alimentando sospetti su presunti favoritismi.

E proprio Signorini si è trovato in difficoltà questa settimana, a causa di un commento infelice fatto mentre riceveva un tapiro d’oro. Dopo la bufera scatenatasi sui social, il conduttore ha cercato di rettificare attraverso un post su Instagram, sostenendo che Lorenzo non abbia fatto nulla che possa portare all’espulsione secondo il regolamento.

GF: Stefania eliminata e arriva una eliminazione ‘pesante’

Infine, come sappiamo l’ultima diretta si è conclusa con un’eliminazione importante: Stefania Orlando ha dovuto lasciare la Casa, chiudendo così il suo percorso nel reality. Alle porte del Gf, inoltre, c’è un’altra eliminazione pesante: al termine della scorsa puntata, infatti, sono finiti in nomination Javier, Shaila, Mariavittoria, Chiara ed Helena, cinque big assoluti della Casa. Una settimana intensa, che ha lasciato strascichi e aperto nuove dinamiche, promettendo ancora più colpi di scena nelle prossime puntate del Grande Fratello.

