Fonte: Mediaset Infinity, Mediaset Infinity 1 /5 Complicità sospetta tra Javier e Zeudi Seduti a tavola durante la cena, Javier e l’ex Miss Italia hanno iniziato a scherzare e a lanciarsi un fazzoletto, davanti agli occhi della Prestes. Mentre i due giocavano e scherzavano, Helena, visibilmente contrariata, ha provato prima ad attirare l'attenzione del pallavolista, ma non ottenendo il risultato sperato si è limitata ad osservare la scena.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Iago Garcia su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato Iago Garcia ha espresso opinioni su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, sottolineando la loro influenza all'interno della casa del GF: "Shaila è sotto l'influsso di Lorenzo. All’inizio con lei stavo bene, quando si è fidanzata con lui è molto cambiata. Altri sono e sono stati ben più coerenti di Spolverato, come Luca, Tommy, Maria Vittoria…lì dentro stare in coppia aiuta tanto". Poi ha discusso di altri concorrenti, in particolare della sua Stefania: "Stefania è una di quelle persone chiare, intelligente. Con lei c’è una connessione intellettuale e, dopo la mia esperienza nella Casa, direi che c’è una bella amicizia. Non sarebbe stato giusto perdere una bella amicizia per una mera curiosità. Con Luca è nato un bellissimo rapporto, anche con Tommy, con Max che è stata una grande scoperta, con Mattia, con Fede".

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Scontro tra Javier Martinez e Chiara Cainelli Confrontandosi con Stefania Orlando, Chiara Cainelli ha commentato le parole di Alfonso D'Apice contro Lorenzo, che ritiene che Spolverato stia usando la bionda per i suoi scopi. Stefania prova a farla ragionare: "Perché pensi che Alfonso avrebbe detto queste cose? Magari ha visto qualcosa che noi non abbiamo visto da dentro?". Alla conversazione si aggiunge poi anche Javier, che consiglia alla gieffina di chiedersi piuttosto perché Alfonso abbia voluto dire quelle cose su Lorenzo. Chiara risponde nervosamente, sentendosi attaccata, quindi Javier specifica: "Non ho mai parlato male di te. Io non mi sono mai messo in mezzo. Anche quando Helena parlava male di Alfonso le chiedevo di non farlo perché era mio amico". I due non riescono a chiarirsi, quindi la Cainelli taglia corto: "Vabbè, a questo punto puoi pensarla come vuoi".

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Giglio accusa Helena e la produzione Giglio ha denunciato che alcune clip sarebbero state tagliate per proteggere Helena, sostenendo che "Mancano dei filmati" che avrebbero potuto mostrare una realtà diversa. Vengono quindi nuovamente sollevati dubbi sull'imparzialità della produzione. “Tutto il momento degli insulti, le parolacce. Troppe cose hanno tagliato”, si sfoga Giglio, con Stefania Orlando che prova a farlo ragionare: “Anche tra me e Lorenzo hanno tagliato tante cose”.