Signorini nei guai, Grande Fratello verso la chiusura anticipata: Pier Silvio pronto a cambiare tutto, perché Gli ascolti più che deludenti del Grande Fratello non soddisfano Pier Silvio Berlusconi e Mediaset, che starebbe pensando a una chiusura anticipata del format.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Il destino del Grande Fratello potrebbe quasi essere segnato, d’altronde c’era da aspettarselo. Sarà per il comportamento di alcuni concorrenti all’interno della Casa più spiata d’Italia, oppure perché il format è radicalmente cambiato nel corso di questi anni, ma gli ascolti sono crollati e il reality non registra più risultati soddisfacenti, ormai da troppo tempo. Infatti, Pier Silvio Berlusconi sarebbe sul punto di correre ai ripari e il programma condotto da Alfonso Signorini potrebbe non proseguire fino alla primavera 2025. Mediaset avrebbe chiesto a Endemol di preparare un piano per riformare il format entro la prossima stagione. Dopo La Talpa – Who Is The Mole, il conduttore potrebbe dire addio al suo reality. Ma vediamo tutti i dettagli.

Grande Fratello, Mediaset non è soddisfatta degli ascolti: si va verso la chiusura anticipata

Ebbene sì, anche ad Alfonso Signorini potrebbe toccare lo stesso destino di Diletta Leotta che, con La Talpa – Who Is The Mole, si è vista sforbiciare le ultime tre puntate proprio per lo share da fiasco. Il Grande Fratello non sta navigando in buone acque, gli ascolti sono drastici: basti pensare che quale giorno fa, in prime time, è crollato sotto i 2 milioni di telespettatori, con uno share del 15.4%. Numeri che fanno pensare inevitabilmente al peggio e il motivo è puramente economico. Pier Silvio Berlusconi starebbe pensando, anche in questo caso, a una chiusura anticipata entro fine anno quindi, probabilmente, il programma potrebbe non proseguire fino a marzo 2025.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

II profilo X, esperto di dinamiche televisive, ha scritto che Mediaset avrebbe chiesto a Endemol un piano per riformare il format entro la prossima stagione. La questione è semplice: se gli ascolti non aumentano, il GF chiuderà tra un mese o due. Chiaramente, per questioni di budget, potrebbero non esserci altri nuovi ingressi per creare nuove dinamiche, mentre quelle già esistenti dovrebbero chiudersi entro breve tempo (per non lasciare nulla in sospeso). Altra cosa da considerare è se lasciare come padrone di casa Alfonso Signorini o se sostituirlo e scegliere qualcun altro. C’è davvero tanto a cui i piani alti devono pensare, noi vi aggiorneremo.

Il Grande Fratello non andrà più in onda il sabato sera: il motivo

Intanto c’è un piccolo aggiornamento: il Grande Fratello riprenderà la sua posizione standard del lunedì sera. Dopo gli ascolti più che deludenti de La Talpa (trasmessa di lunedì al posto del reality di Signorini), Mediaset ha deciso per la chiusura anticipata e lunedì 25 novembre 2024, trasmetterà un’unica puntata dove verrà proclamato il vincitore e verrà svelata la talpa. Dunque, da lunedì 2 dicembre il GF tornerà ad occupare il consueto slot, lasciando libero quello del sabato.

Potrebbe interessarti anche