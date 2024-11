Anticipazioni Grande Fratello (23 novembre): Lorenzo la passa liscia, sondaggi, chi viene eliminato stasera Il reality di Alfonso Signorini debutta nella prima serata del sabato di Canale 5 per il doppio appuntamento: in 5 in nomination, chi si salva e chi rischia

Il Grande Fratello raddoppia. Oggi sabato 23 novembre 2024, infatti, il reality show di Alfonso Signorini sbarca nella prima serata di Canale 5 per il primo doppio appuntamento settimanale dell’anno. Il debutto al sabato segnerà la 14esima diretta stagionale per il programma, che stasera perderà uno dei suoi protagonisti; cinque concorrenti sono in nomination e a rischio eliminazione. Chi lascerà la casa più spiata d’Italia? Scopriamo tutte le anticipazioni e i sondaggi della serata.

Grande Fratello 18, anticipazioni 14esima puntata: cosa succederà

Il Grande Fratello si prepara al primo doppio appuntamento ed esordisce nella prima serata del sabato di Canale 5. Già in crisi d’ascolti (l’ultima puntata ha segnato lo share peggiore di questa 18esima edizione), oggi sabato 23 novembre 2024 il reality show di Alfonso Signorini è chiamato all’impresa nella sfida a distanza con Ballando con le stelle e Milly Carlucci. Nella casa più spiata d’Italia continua a tenere banco la situazione di Federica Petagna ed Helena Prestes: la prima ha baciato Alfonso D’Apice e discusso con Stefano Tediosi, mentre la modella brasiliana si è avvicinata molto a Javier Martinez.

A fare discutere, però, è ancora una volta Lorenzo Spolverato: il gieffino è stato richiamato dal team di Signorini per i suoi comportamenti sopra le righe. "Mi hanno cappottato totalmente. Adesso sono in una situazione di riflessione, di accettazione e non attacco più nessuno" ha spiegato il modello, mentre nelle ultime ore è arrivato il comunicato ufficiale del GF, che ha deciso di decurtare il budget settimanale degli inquilini viste le numerose violazioni del regolamento (parlare togliendosi il microfono, comunicare in codice o sotto le coperte, etc.) e provvedimenti disciplinari.

Nomination e sondaggi: chi viene eliminato

Condotta da Alfonso Signorini – affiancato dalle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli come inviata social – la 14esima diretta stagionale del Grande Fratello in onda stasera prevede un nuovo televoto, che questa volta sarà eliminatorio. In nomination ci sono ben cinque concorrenti: Alfonso D’Apice, Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato. Il meno votato sarà eliminato e dovrà lasciare definitivamente la casa più spiata d’Italia. Al momento, stando ai sondaggi di ForumFree, Jessica Morlacchi è favorita con il 38% delle preferenze, Lorenzo Spolverato (nonostante le polemiche) è votatissimo con il 21% dei voti, mentre Clayron Norcross segue con il 20% nelle proiezioni. Rischiano Alfonso D’Apice (14%) e Amanda Lecciso (7%), ma non sono da escludere sorprese.

Quando e dove vedere il Grande Fratello (sabato 23 novembre 2024)

Il Grande Fratello 18 va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito) e sul sito ufficiale del Grande Fratello, dove è possibile seguire la diretta 24h.

