"La Talpa verso la chiusura anticipata", il futuro di Diletta Leotta e i tre motivi del flop Il crollo di share e spettatori della terza puntata potrebbe portare Pier Silvio Berlusconi a optare per la chiusura anticipata: il rumor e gli scenari futuri

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Diletta Leotta è già a rischio? La nuova avventura in Mediaset della conduttrice rischia di arrivare al capolinea prima del previsto dal momento che gli ascolti de La Talpa sono, al momento, tutt’altro che incoraggianti. Stando a un retroscena lanciato da Dagospia, infatti, la crisi di risultati del reality show – tornato in onda a più di 15 anni dall’ultima edizione – potrebbe portare Mediaset a optare per la chiusura anticipata. Cosa succederà? Scopriamo tutti i dettagli.

La Talpa: la crisi d’ascolti

Dopo i numeri tiepidi dell’esordio (14% con 2 milioni e 250mila spettatori) dello scorso 5 novembre, La Talpa – Who is the mole ha dovuto fare i conti con un brusco calo nei dati Auditel. Dopo essersi "preso" la prima serata del lunedì (costringendo il Grande Fratello di Alfonso Signorini a "traslocare" al martedì), infatti, il reality show condotto da Diletta Leotta è sceso pericolosamente sotto la soglia dei 2 milioni di spettatori nel secondo appuntamento, che non è andato oltre il 12,53% di share. La crisi d’ascolti è stata certificata a inizio settimana, quando il programma ha "smarrito" quasi un altro mezzo milione di spettatori, registrando il 10,6% di share e un ascolto medio di 1 milione e 572mila spettatori in occasione della terza puntata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Se da un lato, dunque, Mediaset si gode il successo di This is Me (ieri il nuovo show di Silvia Toffanin dedicato ai protagonisti di Amici di Maria De Filippi ha debuttato al 22,24% di share), dall’altro deve farei conti con le novità-flop del palinsesto, tra cui rientra – inchiodato dai numeri – anche e soprattutto La Talpa.

La chiusura anticipata, il futuro di Diletta Leotta e i tre motivi del flop

Stando a un rumor riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, i numeri tutt’altro che esaltanti de La Talpa – Who is the mole avrebbero portato i vertici del Biscione a riflettere sul futuro del programma, tornato in onda a più di 15 anni dall’ultima edizione. Secondo il portale di Roberto D’Agostino, Mediaset potrebbe decidere di chiudere il programma anzitempo: "Candela Flash! La Talpa verso la chiusura anticipata. il reality condotto da Diletta Leotta lunedi scorso è crollato al 10% di share, numeri troppo bassi per trasmettere le ultime tre puntate su Canale 5. I vertici Mediaset avrebbero deciso di accorpare in una (o forse due) puntate gli episodi mancanti…". Oltre a un cast con poco appeal che non ha mai regalato vere e proprie scintille nelle prime puntate, infatti, tra i possibili motivi dell’insuccesso de La Talpa ci sarebbe proprio il fattore diretta, a cui il programma ha rinunciato perdendo in termini di imprevedibilità e colpi di scena. Negli episodi registrati, inoltre, Diletta Leotta non ha mai preso le redini del programma in modo convincente e la sua avventura in Mediaset potrebbe essere arrivata al capolinea in anticipo.

Potrebbe interessarti anche