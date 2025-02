Grande Fratello, bufera su Lorenzo per il ‘gestaccio’ a Helena. E spunta un piano per ‘far fuori’ gli Shailenzo Il modello è stato criticato sui social per aver fatto il dito medio alla coinquilina. E intanto si fa largo l'ipotesi di un 'rimpasto' per favorire Javier. I dettagli.

Ennesima bufera sul gieffino più contestato di questa edizione. Lorenzo Spolverato, nelle scorse ore, è finito al centro delle polemiche social per aver fatto un gestaccio all’indirizzo di Helena (per giunta mentre lei era voltata). È solo l’ultimo di una serie di comportamenti scorretti, che sembrano però aver esasperato tanto il pubblico a casa quanto una parte degli inquilini. Nel frattempo, in seguito all’esplosione della love story tra Helena e Javier Martinez, c’è chi parla di un piano degli autori per dare più spazio alla nuova coppia. E a farne le spese sarebbe (anche) Shaila Gatta. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Grande Fratello, Lorenzo nella bufera per il dito medio a Helena

Ci ricasca Lorenzo Spolverato, croce e delizia di questo Grande Fratello. La dolce metà di Shaila Gatta, nelle scorse ore, ha sollevato l’ennesima polemica online per un gestaccio evitabile. Un doppio dito medio, rivolto alla coinquilina Helena Prestes, mentre questa era intenta a chiacchierare con Javier e Alfonso D’Apice in cucina. Gesto per giunta fatto di nascosto, con la vittima di spalle e quindi ignara di tutto.

A stretto giro di posta è arrivata la condanna social. "Vabbè spero che lo facciano vedere in puntata lunedì questa cosa", ha tuonato un utente, "facile fare il dito medio quando Helena è girata. Lorenzo se la deve far passare la gelosia per Hele è lui che ha mandato tutto a rotoli quindi cosa vuole adesso? Bah". La gelosia di cui si parla, qui, sarebbe quella per la storia d’amore sbocciata tra la Prestes e Javier Martinez. I due sono finiti a letto, di recente. Ma forse a Lorenzo non è proprio andata giù, questa cosa, dato che al centro delle attenzioni di Helena, una volta, c’era lui e soltanto lui.

"Renzino quanto sta rosicando, adoro", ha aggiunto a questo proposito un altro fan del programma, "e comunque non rosicava così quando la Gatta frequentava Javier". E ancora: "Il duo sta morendo dentro ogni giorno di più ed io adoro. Non essere al centro dell’attenzione gli sta lacerando l’anima. Il solo pensiero che in casa ci sia un’altra coppia altrettanto calcolata li manda in tilt".

Il piano segreto per far fuori Lorenzo e Shaila

Nel frattempo, fuori dalla Casa si rincorrono strane voci. È stata l’esperta di gossip Deianira Marzano a rivelarle di recente: "Sembra che, secondo alcune fonti vicine al programma, ci sia un piano per eliminare presto Lorenzo e/o Shaila tramite Nomination, che sia per televoto o per meccanismi interni come la catena. L’obiettivo? Dare maggiore spazio alla coppia Javier-Helena e farla diventare il centro delle dinamiche del reality".

Poi la Marzano ha concluso: "Un dettaglio interessante è che questa mossa potrebbe essere stata studiata proprio per creare nuovi equilibri nella Casa, eliminando concorrenti che potrebbero ostacolare la narrazione voluta dagli autori. Se fosse vero, sarebbe l’ennesima conferma che dietro le quinte del reality nulla è lasciato al caso". Lorenzo e Shaila, insomma, potrebbero avere i giorni (o addirittura le ore) contate. Perché adesso c’è una nuova coppia, a stuzzicare le fantasie del pubblico. E forse è arrivato il momento di voltare pagina.

