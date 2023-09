Al Grande Fratello esplode un gossip su Vasco Rossi: la rivelazione di Angelica La gieffina ha raccontato a Fiordaliso un aneddoto riguardo il passato sentimentale della madre, a cui il “Blasco” avrebbe dedicato la canzone “Susanna”

Tra i concorrenti nip del Grande Fratello 2023 Angelica Baraldi aveva già fatto parlare di sé e della sua famiglia raccontando il proprio rapporto conflittuale con il padre, una sorta di motivazione extra per arrivare fino in fondo e dimostrare a sé stessa e a lui chi è diventata. Ieri pomeriggio la gieffina è tornata a parlare della famiglia – questa volta della madre – rivelando un aneddoto molto particolare. A suo dire, infatti, in passato la madre avrebbe frequentato Vasco Rossi, che le avrebbe addirittura dedicato una canzone. Scopriamo cosa ha detto.

Grande Fratello: Angelica Baraldi e la storia su Vasco Rossi

"Vasco si innamorò di mia mamma. Uscirono per un po’ di tempo. Lei aveva 16 anni, lui 26. Dieci anni di differenza è tanto, quindi quando Vasco andava a prenderla a scuola lei si vergognava tantissimo". Angelica Baraldi ha raccontato un aneddoto sul passato sentimentale della propria madre, che avrebbe dunque frequentato Vasco Rossi in gioventù. Fiordaliso ha ascoltato con attenzione, aggiungendo anche che "da giovane Vasco era bellissimo". Angelica si è trovata d’accordo: "Sì, aveva gli occhi color ghiaccio. Era pazzesco, mi ha fatto vedere delle foto".

La storia è poi proseguita: "E poi niente, a un certo punto, Vasco le dice di salire in macchina perché voleva farle sentire una cosa e mette su la cassetta con la canzone Susanna. L’aveva scritta per lei. Quella che fa ‘Susanna è una bambina tutta colorata, che quando va a ballare sembra un’aranciata’".

La canzone per la madre

Il brano a cui Angelica Baraldi fa riferimento risale al 1980, contenuta nell’album "Colpa d’Alfredo" del cantante, e recita: "Susanna è una bambina tutta colorata, che quando va a ballare sembra un’aranciata. E guarda già i maschietti con aria misteriosa, ma quando torna a casa la sera è tutta un’altra cosa".

Fiordaliso ha promesso di andarsi a sentire la canzone, prima che Angelica proponesse di chiederla alla produzione in confessionale. Il racconto è poi terminato senza lieto fine: "Lei si innamorò del suo migliore amico, Daniele, quindi la Susy ha abbandonato Vasco e lui ci è rimasto male.Però dopo Daniele è stato il primo amore di mia mamma". Angelica Baraldi avrebbe poi incontrato Vasco molti anni dopo: "Nel 2017, mia mamma mi ha fatto una sorpresa per il mio compleanno. Mi ha portata a conoscere Vasco a Zocca, in un bar dove va sempre a a giocare a carte con Daniele e con i suoi amici".

