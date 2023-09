Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Letizia piange per il ragazzo Heidi deve aver notato un momento di malinconia per Letizia, le si è quindi avvicinata dicendole che nonostante faccia la forte si vede che qualcosa la fa star giù. Dopo un momento di commozione della Petris, l'amica l'abbraccia e le chiede se le manchi il ragazzo, Letizia conferma di si, dicendo che lui non vorrebbe vederla in quello stato.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 La telenovela del Grande fratello Mentre in Casa i concorrenti si divertono con l'aperitivo, i gieffini nel tugurio si calano nei panni di attori da telenovela. Ognuno di loro interpreta il suo personaggio in Tugurio Amaro, telenovela ricca di intrighi, misteri e colpi di scena. Sotto la regia di Ciro e i consigli di Grecia, i tuguriati si sono vestiti, truccati e hanno fatto le loro prove, e questa sera andranno in scena per le riprese finali.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Massimiliano si confida con Alex A cena con l'amico maratoneta, Massimiliano ammette: "A te lo posso dire, comincio ad avere seri problemi. Non so come gestire la cosa. Comincio ad ammettere i miei limiti. Sono in seria difficoltà. [...] Posso fare il figo e il duro quanto mi pare, ma ho seri problemi a gestire la cosa. Son tornato a quando avevo 15 anni. Tanto ormai giochiamo a carte scoperte, quindi ha poco senso andarsi a nascondere":

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Giselda fo tornare le accuse sui concorrenti pilotati Dopo l'ultima diretta imperversano i dubbi dei concorrenti. Tutti credono che Giselda abbia un copione prestabilito da rispettare. Non è ancora chiaro se calato dall'alto o no. Molti hanno notato in trasmissione un cambio repentino della sua espressione quando viene chiamata sotto l'attenzione delle telecamere, come se tentasse di rientrare nel personaggio. A questo si aggiunge il fatto che quando le vengono fatte domande su lei stessa, tenda a rispondere sempre allo stesso modo, come se avesse un personaggio costruito, ma non troppo bene.