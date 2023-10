Grande Fratello, cosa succede stasera: news, sondaggi televoto, anticipazioni Stasera va in onda la nona puntata del reality show di Alfonso Signorini: le nuove dinamiche attorno a Beatrice, le crisi di Heidi e i risultati del televoto

Il Grande Fratello 2023 torna in onda oggi lunedì 9 ottobre 2023 su Canale 5 con la nona puntata in prima serata. In attesa dell’arrivo di Giampiero Mughini e di ulteriori "scosse" nella casa più spiata d’Italia, il reality di Alfonso Signorini svelerà il risultato del televoto e racconterà le nuove dinamiche tra i coinquilini di Cinecittà, e non mancheranno le sorprese. Scopriamo tutte le anticipazioni e i dettagli di questo nuovo appuntamento del Gf.

Grande Fratello, la puntata del 9 ottobre

C’è tanta attesa e curiosità attorno a quella che sarà la situazione intorno a Beatrice Luzzi. Dopo le furiose liti della diretta di giovedì scorso, il cambiamento dei concorrenti nei suoi confronti potrebbe ribaltare le dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia. Rosy Chin (che ha avuto anche un confronto con Grecia Colmenares), in particolare, si è riavvicinata a Beatrice per risolvere i loro dissapori, ma l’attrice e Garibaldi nutrono ancora qualche dubbio su di lei. E proprio il bacio tra Beatrice e Giuseppe è destinato a far discutere: che si tratti di sentimento, di scherzo o di strategia, Massimiliano Varese ha qualcosa da dire sulla questione. L’altra potenziale ship tra Vittorio Menozzi e Heidi Baci sembra essere naufragata, e lo stesso Massimiliano è diviso tra Anita e Heidi. Quest’ultima potrebbe anche dover affrontare Valentina Modini in seguito all’incomprensione tra le due, mentre Letizia Petris è sempre più in crisi dopo l’allontanamento di Paolo e Heidi; il giovane ha confidato alla ragazza di essere interessato a lei.

Sondaggi ed eliminazioni

Il risultato del televoto stabilirà quali saranno le prossime nomination. Nella puntata di oggi, infatti, non è prevista alcuna eliminazione, bensì il preferito. Dopo l’eliminazione di Lorenzo, sono ben otto gli inquilini della Casa del Grande Fratello ad essere finiti al televoto: Beatrice Luzzi, Arnold Cardaropoli, Alex Schwazer, Giselda Torresan, Letizia Petris, Lorenzo Remotti, Valentina Modini e Vittorio Menozzi. Stando ai sondaggi di Forumfree, Beatrice è saldamente al comando, mentre Valentina, Lorenzo e Arnold rischiano. Al più votato non solo sarà garantita la salvezza, ma potrà mandare al televoto uno degli altri sette nominati.

Quando e dove vederlo stasera in tv e streaming

Il Grande Fratello 2023 va in onda oggi lunedì 9 ottobre 2023 in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.

Potrebbe interessarti anche