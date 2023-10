Grande Fratello, le anticipazioni di stasera: arrivano tre nuovi concorrenti, chi sono Alfonso Signorini rimescola le carte nella nuova puntata del reality in prima serata su Canale 5: i nuovi ingressi, i sondaggi, le nomination e cosa succederà

Il Grande Fratello torna in prima serata su Canale 5 per quella che sarà l’undicesima puntata. Nuovo appuntamento e una ventata d’aria fresca (si spera) per il reality di Alfonso Signorini, che accoglierà nella casa più spiata d’Italia dei nuovi concorrenti. I probabili nuovi ingressi andranno a rimescolare le carte e a scombussolare le dinamiche tra i coinquilini? Cosa succederà tra Beatrice e Garibaldi? come saranno i rapporti tra Letizia a Paolo Masella dopo la dichiarazione del giovane gieffino? Nella puntata di oggi lunedì 16 ottobre 2023, inoltre, scopriremo chi sarà il preferito tra Grecia, Beatrice e Rosy. Scopriamo tutte le anticipazioni di stasera, dai nuovi concorrenti (c’è anche un volto noto di Temptation Island) ai sondaggi, le nomination e tutti i dettagli.

Grande Fratello la puntata del 16 ottobre: nuovi concorrenti

La sesta settimana di Grande Fratello si apre con l’appuntamento in prima serata di oggi, nel quale potrebbe essere giunta l’ora dell’arrivo di nuovi concorrenti. Gli ascolti in stallo del reality di Alfonso Signorini (inchiodato intorno al 17%) hanno spinto il conduttore a provare a rimescolare le carte già all’undicesima puntata. Giampiero Mughini ha confermato che entrerà nella casa più spiata d’Italia, ma non sarà il solo. Il portale di Davidemaggio ha infatti fatto il nome di Jill Cooper: la personal trainer potrebbe tornare al reality dopo aver partecipato a Pechino Express nel 2017 in coppia con Antonella Elia. Si mormora anche del possibile ingresso di Mirko Brunetti, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island con Perla. Nome sempre caldo ma al momento senza conferme quello di Rosanna Fiorello, la cantante di "Sono una donna non sono una santa", mentre non si hanno ancora notizie di Jane Alexander, che dovrà decidere se accettare o declinare l’invito di Signorini a varcare l’iconica porta rossa per risolvere le cose con Beatrice Luzzi dopo il duro confronto.

L’arrivo di nuovi concorrenti potrebbe andare a minare le dinamiche della casa di Cinecittà dove, intanto, si continuerà a parlare del rapporto tra Beatrice e Giuseppe Garibaldi, ma non mancheranno riflessioni su Heidi, Massimiliano Varrese e altre tensioni. C’è tanta curiosità anche nello scoprire come si comporterà Letizia nei confronti di Paolo Masella dopo la dichiarazione d’amore del giovane gieffino.

Sondaggi ed eliminazioni

Dopo l’eliminazione di Arnold, nel nuovo appuntamento del Grande Fratello al televoto si decreterà il preferito del pubblico. La più votata godrà dell’immunità per la prossima nomination e potrà indicare un concorrente fra gli altri nominati da mandare direttamente al televoto. I sondagi parlano chiaro, con Beatrice favorita (60%) e Rosy (20%) e Grecia (19%) più staccate.

Quando e dove vederlo stasera in tv e streaming

Il Grande Fratello 2023 va in onda oggi lunedì 16 ottobre 2023 in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.

