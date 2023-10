Temptation Island, ritorno di fiamma tra Perla e Mirko? L'ipotesi dei fan I due protagonisti del reality sono entrambi tornati single da poco, e c’è già chi spera possano rimettersi insieme. Ma le parole di lei non lasciano dubbi.

A distanza di tempo dalla fine dell’ultima edizione di Temptation Island, il gossip ancora non si placa. D’altronde, negli ultimi mesi molte coppie hanno fatto parlare di loro tra frecciatine, nuovi amori e molto altro. In particolare, al centro dei riflettori ci sono ancora Perla Vaterio e Mirko Brunetti, entrati nel reality come coppia e usciti separati, ma entrambi accompagnati da un nuovo amore. A distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, i due sono tornati di nuovo single e i fan hanno immediatamente ipotizzato un ritorno di fiamma tra i due. Sarà davvero così? Le parole della protagonista non lasciano molti dubbi. Vediamo cosa ha detto Perla.

Mirko e Perla: è ritorno di fiamma?

Dopo essersi separati, una volta fuori da Temptation Island, sia Perla che Mirko hanno intrapreso altre relazioni. Mirko con la single Greta Rossetti, conosciuta proprio all’interno del reality; e Perla con il single Igor Zeetti, anche lui conosciuto durante l’esperienza. Ora, però, qualcosa è cambiato: entrambe le frequentazioni sono giunte al termine, a distanza di pochi giorni l’una dall’altra. Un dettaglio che agli occhi dei fan non è certo passato inosservato ma che, al contrario, ha alimentato il gossip: in molti hanno ipotizzato che la fine contemporanea di entrambe le relazioni potesse significare un ritorno di fiamma tra Perla e Mirko.

Questo tempismo è solo coincidenza o un ritorno dell’amore tra i due è davvero possibile? A chiarire la situazione è stata la stessa Perla, che ha voluto rassicurare i propri fan.

Perla smentisce categoricamente il ritorno di fiamma

Perla ha voluto chiarire una volta per tutte la situazione tra lei e l’ex Mirko per non alimentare ulteriori ipotesi.

"Le domande sono tutte incentrate su Mirko. Mi dispiace deludere le vostre aspettative, ma tra me e Mirko non ci sarà assolutamente un ritorno. Lo escludo totalmente! – ha affermato Perla chiaro e tondo sui social – Ormai abbiamo vite diverse, siamo cambiati entrambi e ad oggi non ci potrei condividere più nulla… È vero, ci siamo sentiti e abbiamo parlato tanto, ne avevamo bisogno ma non abbiamo alcun rapporto! L’affetto ci sarà sempre nonostante tutto… Potete fare tutte le insinuazioni che volete, col tempo capirete la mia coerenza dall’inizio alla fine: vi chiedo ora di non parlarne più perché non risponderò più a nulla su di lui. È un capitolo chiuso della mia vita".

Perla ha dunque smentito categoricamente il possibile ritorno di fiamma con l’ex fidanzato, Le sue parole sono state molto chiare e non lasciano più alcun dubbio. I tanti fan che ci speravano dovranno purtroppo farsene una ragione.

