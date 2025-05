Affari Tuoi, Marianita show: nozze col Dottore (e poi lo frega). Ma sul web scatta la rivolta: "Parla solo lui" Nella puntata del 23 maggio, la partita di Marianita parte piuttosto bene, ma poi perde 300mila euro e invita il Dottore al suo matrimonio: cosa è successo

Affari Tuoi di Stefano De Martino torna per una nuova puntata su Rai Uno venerdì 23 maggio 2025. A giocare è Marianita (per gli amici Anita), concorrente della regione Basilicata e commessa di professione. Tra le mani ha il pacco numero 9 e al suo fianco, per aiutarla nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è il fidanzato Ciro, che racconta il primo incontro: "Anita lavorava in questo negozio, c’è stato un gioco di sguardi, anche se lei non lo ammetterà mai. Mese dopo mese ho cercato di conquistarla, e alla fine l’ho presa per la gola con una barretta di cioccolato al pistacchio". Prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio la specialità del giorno, che sono i peperoni cruschi. Ecco cosa è successo nella puntata del 23 maggio di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 23 maggio 2025: cosa è successo

Cosa è successo durante ieri ad Affari Tuoi nella partita di Marianita e Ciro? La puntata comincia abbastanza bene perché la coppia trova subito 10 euro, Gennarino (nel Molise), i peperoni cruschi (nel pacco 18, importante perché è il giorno del compleanno del fratello Gianvito). Poi arriva la prima batosta – escono i 300mila euro – e Anita, rivolgendosi al fidanzato, commenta: "La mia scia positiva è finita, ora tocca a te". La faccia di Stefano De Martino non dice nulla di buono e la concorrente chiede: "Divorzio?", ma poi si ricorda di un particolare: "Anzi no, non lo sposo a luglio". De Martino ironizza: "Vuoi divorziare prima del matrimonio?" e lei risponde un secco "sì". Alla fine, tanto rumore per nulla: nel pacco successivo ci sono 200 euro.

L’ultimo tiro della sestina porta via con sé 30mila euro e il Dottore offre subito 30mila euro e la coppia ammette che questi soldi li aiuterebbero, ma poi decide di proseguire la corsa verso i 200mila euro. Subito dopo svanisce anche la possibilità di vincere 100mila euro. Poi vanno via 10mila euro e 15mila euro e il Dottore propone il cambio: "Io non cambierei" afferma Ciro e Marianita si dice completamente d’accordo. Una volta eliminati 50 euro, 100 euro e 50mila euro, la coppia ricorda a Pasquale Romano che c’è un matrimonio in ballo prima di ascoltare la sua offerta: "Ci dobbiamo sposare… la invitiamo…" sottolinea lei, mentre Ciro aggiunge: "Senza busta, ovviamente". Il Dottore dice che al matrimonio ci vuole andare con la busta, e poi offre 30mila euro, di nuovo. "Visto che ci farà la busta, per il momento rifiutiamo, ma accetteremo l’altra busta!" dichiara il fidanzato prima di declinare l’offerta di comune accordo con la futura moglie.

Poi trovano 20 euro e il Dottore propone il cambio. "Per un tiro, ce lo teniamo ancora" commenta Marianita. La partita prosegue con la perdita dei 20mila euro e subito dopo PaSqualo offre 30mila euro per la terza volta, ma i due tritano l’offerta. La concorrente, poi, chiede il mantra ‘Ora tu mi trovi un pacco blu‘ e funziona benissimo: nel pacco della Valle d’Aosta ci sono 0 euro e si balla sulle note di Anema e Core. A questo punto il Dottore propone il cambio: "Una cosa la senti e io credo che sia giusto rifiutare il cambio" commenta Ciro. Così continuano a giocare con il numero 9 prima di eliminare anche i 5 euro. Ora sul tabellone restano 500 euro, 5mila euro, 75mila euro e 200mila euro e il Dottore offre 37mila euro, ma la coppia trita l’assegno senza esitare granché.

Subito dopo però, nell’8 del Piemonte, trovano 200mila euro e parte un lungo ragionamento, con Marianita che ammette: "Non ho sensazioni in questo momento" e Ciro che ricorda: "Quel numero ci ha sempre portato bene, mi incuriosisce il fatto che noi abbiamo il ‘contrario di quello’ (si riferisce al pacco 6, ndr)". Poi lui confessa che a stuzzicarlo è il 17, ma alla fine lascia il 9 – che contiene 500 euro (hanno fatto bene a cambiare quindi) – per prendere il 6. Il Dottore torna all’attacco offrendo ancora una volta la cifra che ha segnato tutta la partita: 30mila euro. "Di pancia, dico ‘Ci proviamo’. Ora posso dirlo: ci sposiamo il 6 luglio" svela la concorrente. "Io lì sul bancone ho un numero caro, il 17, che rappresenta Marianita. Se dovessero esserci meno di 75mila nel 6, la mia vittoria già ce l’ho ed è lei" dice Ciro mentre la abbraccia. I due scelgono di accettare l’offerta del Dottore di 30mila euro in gettoni d’oro e poi scoprono che avevano nel pacco 6 ‘solo’ 5mila euro. "Questo matrimonio si deve fare, evviva gli sposi!" commenta Stefano De Martino prima di chiudere la puntata.

Le polemiche sui social

Dopo la puntata del 23 maggio 2025 di Affari Tuoi, non mancano le polemiche/reazioni sui social: "Tra questi due futuri sposi non ci sono sguardi reciproci. Lei guarda lui, lui guarda i pacchi e di fatto sta giocando lui", "Tutta la puntata ha deciso lui, ora le dice VAI", "Che noiosi questi due", "Chi si accontenta gode…. Lui ha lei", "Ma parla solo lui…la concorrente è lei", "Cmq non m’è chiaro se questa puntata l’ha giocata lei o lui", "Ma non ho capito, è lui il concorrente? Parla solo lui, decide lui, vince o perde lui".

