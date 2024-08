Grande Fratello 9, Franco Oppini entra (finalmente) nella Casa: Signorini gli dà una seconda chance Secondo le ultime indiscrezioni, l'ex marito di Alba Parietti sarebbe tra i papabili concorrenti in lizza per partecipare alla prossima edizione: scopriamo di più.

La prossima edizione del Grande Fratello è in fase di definizione e le indiscrezioni emerse negli ultimi tempi sono molte, soprattutto quelle sul nuovo cast. Proprio oggi, il giornalista Giuseppe Candela ha sganciato un’altra bomba, rivelando quello che potrebbe essere un papabile concorrente della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Singorini. Si tratta di Franco Oppini, ex marito di Alba Parietti e papà di Francesco Oppini (che ha già avuto modo di partecipare al GFVip in una passata edizione). Ma scopriamo qualche dettagliano in più.

Franco Oppini in lizza per il Grande Fratello 9

Ebbene sì, pare proprio che Franco Oppini, noto attore e cabarettista, sia intenzionato a seguire le orme del figlio Francesco già concorrente del Grande Fratello Vip nel 2020. Dalle indiscrezioni fornite da Giuseppe Candela, l’ex marito di Alba Parietti sarebbe a un passo dall’entrare nella Casa più spiata d’Italia. "Sono in corso trattative per avere tra i concorrenti l’attore Franco Oppini, al reality ha partecipato il figlio Francesco. Già negli anni scorsi è stato vicino all’ingresso nella casa. Sarà la volta buona?", ha scritto il giornalista sui social.

Dato che al momento pare che Oppini sia ancora in trattativa, non vi è certezza della sua partecipazione al programma. Tuttavia, avendo già ricevuto proposte anche per le edizioni precedenti, non si esclude che quest’anno l’attore possa decidere di accettare e buttarsi in questa nuova avventura televisiva.

Franco Oppini al GF, le trattative passate

Già l’anno scorso, Franco Oppini aveva reso noto di aver ricevuto una cospicua offerta per la sua eventuale partecipazione come concorrente al Grande Fratello. "Per il teatro ho rinunciato al Grande Fratello. Mi hanno fatto una bella offerta, ma ho rinunciato perché il teatro è la mia vita e mi permette di lavorare per tre anni, anche se non prenderò gli stessi soldi. Ne ho parlato con Signorini che ha capito la mia situazione", aveva raccontato proprio Oppini nel corso di Trends & Celebrities, su Rtl.

L’attore aveva dunque preferito dedicarsi agli impegni teatrali, e in particolar modo allo spettacolo Taxi a due piazze con la partecipazione di Barbara D’Urso, rinunciando alla possibilità di partecipare al reality di canale 5. Ora pare, però, che Alfonso Signorini abbia voluto regalare ad Oppini una seconda occasione, riproponendo la sua offerta anche per questa nuova edizione.

Non rimane dunque che scoprire se Franco Oppini accetterà l’offerta e diventerà a tutti gli effetti un gieffino, o se anche questa volta preferirà dedicarsi ad altro. Sicuramente, presto avremo nuove notizie in merito.

