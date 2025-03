Grande Fratello, televoto tra regine: Mariavittoria vs Chiara e incognita Stefania. Chi vuoi salvare? Il sondaggio Nella puntata GF del 6 marzo si chiude il televoto con altri quattro concorrenti nominati: Chiara, Mariavittoria, Federico e Stefania. Vota il nostro sondaggio e scegli chi deve restare.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 3 marzo 2025, la Casa ha vissuto momenti di grande tensione con due eliminazioni inaspettate: Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli hanno dovuto abbandonare il gioco. Le successive nomination hanno ulteriormente acceso gli animi, portando al televoto Gf quattro concorrenti: Chiara Cainelli, Stefania Orlando, Federico Chimirri e Mariavittoria Minghetti. Il pubblico è ora chiamato a decidere chi salvare, con l’eliminazione prevista nella prossima puntata, in programma giovedì 6 marzo.

Televoto Grande Fratello: chi è in nomination e chi rischia di essere eliminato. Vota chi salvare nel sondaggio

Il televoto del Grande Fratello, che si chiuderà durante la puntata di giovedì 6 marzo 2025, sarà ancora eliminatorio e si preannuncia ricco di suspense. Dopo le ultime nomination, quattro concorrenti sono finiti a rischio eliminazione: Chiara Cainelli, Stefania Orlando, Federico Chimirri e Mariavittoria Minghetti. Sarà il pubblico a decidere chi dovrà abbandonare la Casa di Cinecittà. E tu chi vuoi salvare? Esprimi la tua preferenza votando nel sondaggio alla fine di questo articolo.

Chiara Cainelli

Negli ultimi giorni, Chiara è stata al centro di diverse discussioni con alcuni coinquilini. In particolare, ha avuto un acceso scontro con Stefania Orlando, criticando il suo comportamento e affermando: "Mi vergognerei ad avere Stefania Orlando come madre". Inoltre, Chiara ha manifestato delusione per la nomination ricevuta da Mariavittoria Minghetti, definendola "Una grandissima falsa" e invitandola a starle lontana. Questi conflitti potrebbero influenzare il giudizio del pubblico nei suoi confronti.

Stefania Orlando

Stefania ha mostrato un carattere forte e deciso all’interno della Casa, ma questo l’ha portata a scontrarsi con diversi coinquilini. Oltre al già menzionato conflitto con Chiara Cainelli, ha avuto tensioni anche con Alfonso D’Apice, che l’ha criticata per il suo comportamento. La sua determinazione potrebbe essere vista sia come un punto di forza sia come un elemento divisivo agli occhi del pubblico.

Federico Chimirri

Federico ha mantenuto un profilo relativamente basso nelle dinamiche della Casa, evitando scontri diretti e cercando di restare fuori dalle discussioni più accese. Tuttavia, questa strategia potrebbe non giocare a suo favore, poiché alcuni telespettatori potrebbero percepirlo come poco coinvolto nel gioco e, quindi, come potenziale elemento da sacrificare nel prossimo televoto.

Mariavittoria Minghetti

Mariavittoria ha cercato di instaurare rapporti positivi con gli altri concorrenti, ma la sua nomination a Chiara Cainelli ha generato tensioni, portando Chiara a definirla falsa. Inoltre, la dottoressa romana da settimane ormai sta vivendo alti e bassi vertiginosi nella sua storia d’amore con Tommaso, tra duri litigi, minacce d’addio e brevi riappacificazioni. Questa situazione potrebbe aver influito sulla percezione del pubblico nei suoi confronti.

La decisione su chi dovrà restare nel programma spetta ora al pubblico del Grande Fratello. Tu chi vuoi salvare? Esprimi la tua preferenza votando nel sondaggio qui sotto.

