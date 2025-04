Grande Fratello, la festa dopo la finale degenera in rissa? Tensioni tra concorrenti e Stefania ‘salvata’. La verità sul rumor Stando ad alcune indiscrezioni durante il party di Alfonso Signorini con la produzione e il cast del reality show alcuni gieffini sarebbero venuti alle mani

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Non si placano le tensioni tra i concorrenti del Grande Fratello, nemmeno al di fuori della casa più spiata d’Italia. Ieri si è conclusa la 18esima edizione del reality show (vinta a sorpresa – e tra le polemiche – da Jessica Morlacchi) e Alfonso Signorini ha dato il via alla rituale festa di fine stagione con il team della produzione e il cast. Stando ad alcune indiscrezioni emerse nelle ultime ore, sembra che il party sia stato segnato da disordini e anche una rissa sfiorata. La verità, però, è ben diversa. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Grande Fratello 18, scoppia la rissa durante la festa?

Ieri lunedì 31 marzo 2025 è andata in scena la finalissima del Grande Fratello che ha visto il trionfo inatteso di Jessica Morlacchi, che ha ribaltato i pronostici e avuto la meglio su Chiara Cainelli e la grande favorita Helena Prestes. Stando ad alcune indiscrezioni, però, la proclamazione di Jessica come vincitrice avrebbe surriscaldato gli animi intorno alla casa più spiata d’Italia, soprattutto tra alcuni ex concorrenti. In un’edizione segnata indelebilmente dalle polemiche, infatti, le tensioni non si sarebbero placate nemmeno nel corso della tradizionale festa di produzione al termine dello show.

"Al termine della puntata quattro di loro sono venuti alle mani perché pare siano volate parole grosse e tutti gli altri sono scappati per paura di venire travolti" racconta la segnalazione di un’anonima (cugina del ‘parrucchiere di Alfonso Signorini’) sul set: "È rimasta solo Federica perché aveva perso la sua Iqos caduta fra i coriandoli della festa e voleva trovarla a tutti i costi dato che erano già un paio d’ore che non fumava".

Stefania Orlando. ‘salvata’ e l’intervento di Signorini: cosa c’è di vero

Una parziale ricostruzione di quanto accaduto e altri dettagli sarebbero emersi in una seconda segnalazione: "Durante la festa sono partiti alcuni insulti e poco dopo è degenerato tutto. Giglio ha provato a placare la rissa senza successo (…) mentre Jessica Morlacchi è stata la prima a scappare con l’assegno in mano". Stefania Orlando sarebbe invece stata travolta e ‘salvata’ solo dall’aiuto di Mattia Fumagalli, che avrebbe fermato i quattro gieffini intenti a menarsi. Anche Mariavittoria Minghetti avrebbe cercato di distrarli, ma senza successo; è servito l’intervento di Alfonso Signorini a placare gli animi. Il rumor sulla rissa dopo la finale, ovviamente, ha fatto il giro del web in poche ore, salvo poi rivelarsi un pesce d’aprile costruito ad arte.

