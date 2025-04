Grande Fratello, party di fine stagione a rischio: “C’è tensione tra i gieffini” (due in particolare) Stando alle ultime indiscrezioni il party per celebrare la fine del reality sarebbe in forse a causa di alcune tensioni tra gli ex concorrenti: il rumor

Il Grande Fratello si è chiuso con il trionfo inatteso di Jessica Morlacchi e ora è tempo di voltare pagina anche per tutti gli ex gieffini, ma non prima di avere festeggiato – come da tradizione – la fine di un’altra edizione, forse l’ultima condotta da Alfonso Signorini. Stando alle ultime indiscrezioni, tuttavia, il party di rito di fine GF sarebbe a rischio a causa di alcune tensioni tra ex concorrenti. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Grande Fratello 18, salta la festa di fine stagione?

Lo scorso 31 marzo è andata in archivio la 18esima edizione del Grande Fratello, vinta a sorpresa da Jessica Morlacchi davanti alla favoritissima Helena Prestes in finale. Conclusa un’altra stagione (si vocifera possa essere l’ultima di Alfonso Signorini, con Ilary Blasi in pole per sostituirlo alla guida della casa più spiata d’Italia), dunque, è tempo dei festeggiamenti. Come ogni anno, infatti, è attesa la festa di fine reality: tutti gli ex gieffini sono pronti a celebrare tutti insieme per un’ultima volta la fine della loro avventura al GF, o almeno così dovrebbe essere.

Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, la festa si dovrebbe tenere entro la fine di aprile, ma l’esperto di gossip ha anche sottolineato che non è detto che il party abbia effettivamente luogo. Secondo alcuni rumor, infatti, il tutto sarebbe addirittura a rischio, anche e soprattutto a causa di alcune tensioni tra ex coinquilini. "Festa del GF in forse! Inizialmente doveva svolgersi entro la fine di questo mese, poi visti anche gli ultimi avvenimenti pare che sia in forse perché c’è molta confusione e poco entusiasmo generale tra gli ex concorrenti. Due in particolare avrebbero sfatto tutto…" racconta Venza, senza svelare i nomi dei due ex gieffini.

Le tensioni al party del GF

La festa di fine stagione del Grande Fratello 18, dunque, potrebbe essere a rischio. Si era già parlato si alcuni battibecchi e accesi confronti nel corso dei festeggiamenti al termine dell’ultima puntata: una rissa sfiorata rivelatasi poi un semplice pesce d’aprile. Lo scorso anno, però, non erano effettivamente mancate le tensioni, quando si parlò di un faccia a faccia tra Mirko Brunetti (ai tempi impegnato con la vincitrice di quell’edizione, Perla Vatiero) e Sergio D’Ottavi, compagno della ‘sua’ ex tentatrice (ed ex gieffina) Greta Rossetti. Chissà che quest’anno non si rinunci ai festeggiamenti per evitare nuovi, spiacevoli, teatrini dopo un’edizione segnata dalle polemiche.

