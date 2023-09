L'attesa è (quasi) finita: via alla nuova edizione del Grande Fratello L'11 settembre inizia la nuova stagione del reality show di Canale 5 in versione rinnovata: ecco tutte le novità, dagli opinionisti ai concorrenti.

È tutto pronto per la nuova stagione del Grande Fratello: la prima edizione completamente rinnovata, con concorrenti vip e persone comuni nella stessa casa e una rigida politica anti-trash imposta da Piersilvio Berlusconi prende il via lunedì 11 settembre, ovviamente su Canale 5. Prima del taglio dei nastri di partenza è quindi il momento di tirare le somme su tutto ciò che sappiamo su questo "Grande Fratello 3.0".

Grande Fratello 2023, il conduttore e gli opinionisti

Come le precedenti quattro edizioni, anche la nuova stagione del Grande Fratello è affidata ad Alfonso Signorini, che quest’anno ha dovuto fare i conti con una selezione molto più rigida dei propri concorrenti e dovrà fare di tutto per tenere sotto controllo i nuovi protagonisti, per sottostare alle regole ferree imposte da Piersilvio Berlusconi. Proprio in quest’ottica è stata scelta anche la nuova opinionista: al posto di Sona Bruganelli e Orietta Berti arriva infatti la storica giornalista del Tg5 Cesara Buonamici. Quest’ultima è stata scelta con il chiaro intento di alzare il livello della trasmissione, portando tutta la sua serietà e professionalità in un ambito per lei completamente nuovo, ma che ha accettato con entusiasmo. Insieme a lei troviamo anche una nuova inviata social, che prende il posto di Giulia Salemi: stiamo parlando di Rebecca Staffelli, figlia dell’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli e speaker radiofonica.

Grande Fratello 2023, i concorrenti

Come è ormai noto, a partire da quest’anno il Grande Fratello Vip non esiste più, e lascia spazio ad una versione del reality che sa un po’ di ritorno alle origini. Insieme ai concorrenti vip troviamo infatti anche persone comuni, proprio come accadeva nelle prime edizioni del programma, prima che i personaggi famosi iniziassero a varcare la porta rossa. Tra i concorrenti vip troviamo il campione olimpico di marcia Alex Schwazer, l’attrice Beatrice Luzzi e la star delle telenovelas Grecia Colmenares. I tre sono già comparsi sulla copertina di Sorrisi e Canzoni, e sono già stati ufficializzati. Altri vip sono in lizza per entrare nella casa, e la loro presenza è ormai data per certa: la professoressa de L’Eredità Samira Lui, il giornalista Giampiero Mughini, le cantanti Fiordaliso e Rosanna Fratello e gli attori Ciro Petrone e Massimiliano Varrese. Tra i concorrenti "nip" sono stati annunciati, invece, l’ingegnere e modello Vittorio Menozzi, la fotografa Letizia Petris e l’operaia e influencer Giselda Torresan.

Quando e dove vedere il Grande Fratello 2023

La data di partenza dell’edizione 2023 del Grande Fratello è fissata per lunedì 11 settembre, con la prima puntata in prima serata – dalle 21.45 circa – su Canale 5. Come già annunciato, anche quest’anno il reality va in onda con un doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il venerdì. Tutte le puntate sono disponibili anche in diretta streaming oppure on demand su Mediaset Infinity.

