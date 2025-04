Giulio Berruti, il sogno di un figlio con Maria Elena Boschi: “Ci stiamo lavorando da un po'” Il concorrente di Pechino Express 2025, nel corso dell’ultima puntata, si è lasciato andare a rivelazioni toccanti sul desiderio di allargare la famiglia.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Giulio Berruti, noto attore e attuale concorrente di Pechino Express in coppia con Nicolò Maltese, nel corso dell’ultima puntata del programma ha raccontato pubblicamente il suo grande sogno di diventare papà, condiviso ovviamente con la compagna Maria Elena Boschi. Un discorso molto toccante durante il quale l’attore ha messo in luce anche le difficoltà, condivise purtroppo da molte coppie, nel riuscire ad esaudire questo grande desiderio. Ecco le sue parole.

Giulio Berruti: "Avere figli è una cosa bellissima. Speriamo arrivi presto"

"Avere figli è una cosa bellissima che a volte capita, a volte non capita, nemmeno se lo vuoi – ha raccontato Giulio Berruti durante un momento di introspezione nel corso del suo viaggio a Pechino Express – È una cosa che vogliamo entrambi, io e Maria Elena Boschi. È da un po’ che ci stiamo lavorando. E sarebbe molto bello. Quindi speriamo arrivi presto". Dopo questo toccante discorso, nel quale l’attore ha espresso il suo grande desiderio di diventare padre accanto alla compagnia Maria Elena Boschi, non è mancato nemmeno un dolce "Ti amo" dedicato proprio a lei.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Giulio Berruti e la storia d’amore con Maria Elena Boschi

L’attore Giulio Berruti è legato alla nota politica Maria Elena Boschi dal 2020. "Lei è un grande dono che mi ha fatto la vita. Stiamo insieme da cinque anni e siamo molto legati", aveva raccontato proprio l’attore al Corriere della Sera poco tempo fa. Nonostante il loro grande amore, Giulio ha partecipato all’intenso viaggio di Pechino Express con l’amico Nicolò Maltese e non con la compagna. A rivelare il motivo è stato proprio lui sempre nel corso dell’intervista al Corriere.

"Lei non avrebbe mai accettato per senso del dovere. Non ha mai lasciato il parlamento, credo sia tra chi ha il più alto numero di presenze, va a lavorare anche se ha 39 di febbre. Ma parlando in generale, sono certo che avrebbe fatto tranquillamente questo viaggio: ha un grande spirito di adattamento. È sorprendente, ha tante risorse. Maria Elena è una persona straordinaria, di cui ho una immensa stima. Mi supporta sempre, in tutte le mie scelte, questa compresa, pur non sapendo quando sarei tornato. Mi ha detto: non ti preoccupare, io sono qui. E, in effetti, l’ho ritrovata lì dove l’ho lasciata", ha rivelato l’attore.

La coppia attualmente convive in una casa in centro a Roma e, come rivelato dallo stesso Giulio, entrambi desiderano allargare la famiglia quanto prima, realizzando il loro grande sogno di diventare genitori.

Potrebbe interessarti anche