Pechino Express, cos'è successo: i 'Complici' salvi sul gong, Nathalie Guetta investe Giulio Berruti (e non si pente) Subito scintille tra due concorrenti nella prima puntata del reality dell'avventura di Sky condotto da Costantino della Gherardesca: cosa è successo

Al via giovedì 6 marzo, in prima serata su Sky e Now la nuova stagione di Pechino Express. Si parte dalle Filippine, dove il confermatissimo conduttore Costantino Della Gherardesca, accoglie le coppie concorrenti di quest’anno che sono: Juri Chechi e Antonio Rossi, Dolcenera e Gigi Campanile, Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Cambia, Virna Toppi e Nicola Del Freo, Jey Lillo e Checco, Ivana Mrazova e Giaele De Donà, Giulio Berruti e Nicolò Maltese, Nathalie Guetta e Vito Bucci, Samanta Togni e Debora Togni. Ed è subito il momento di una prova. Scopriamo cosa è successo.

Pechino Express, 6 marzo 2025: cosa è successo

Le sfide quest’anno, per i concorrenti di Pechino Express, iniziano ancor prima della partenza: le coppie infatti devono recuperare un forziere in mare, poi aprirlo indovinando la combinazione che è la data in cui Magellano è approdato sull’isola Palawan, che è il luogo in cui devono dirigersi per recuperare lo zaino necessario per il viaggio. Ma arrivati al luogo deciso, devono anche gustare la prima "prelibatezza "locale, il tamilok, una sorta di ostrica dal gusto piuttosto forte e anzi, "disgustoso" per usare le parole dei concorrenti. Le più in difficoltà con questo tamilok sono le Atlantiche. Subito dopo questo non invidiabile banchetto, è il momento di seguire i concorrenti alle prese con il loro primo autostop. Il metodo delle Atlantiche è particolare: Gioele che urla a Ivana: "Dai, fai vedere le tette!", mentre il giorno dopo vedremo la modella sdraiarsi a terra e fingere di non poter muovere la gamba, sempre per rimediare un passaggio che, in effetti, arriva.

Mentre le coppie continuano il loro viaggio, la regia propone le clip in cui i concorrenti si raccontano. Ci sono i Cineasti, con Nathalie Guetta che viaggia con Vito il suo runner, gay, e sottolinea: "È perfetto perché non me lo farò mai", poi aggiunge: "quello che cambierei della mia personalità è un po’ più di zoc**laggine.", e ci sono gli Estetici con Giulio Berruti che racconta cosa gli ha detto la compagna Maria Elena Boschi prima della partenza: "Maria Elena mi ha detto prendi e parti". Insomma presentazioni piuttosto particolari, quelle di questi due concorrenti che, d lì a poco, saranno i protagonisti della prima bagarre di questa edizione.

Intanto, continuano le prove, ed è la volta di cimentarsi con un gruppo di terrorizzati maialini. I concorrenti prima devono rincorrerli e catturarli, poi barattarli trovando una barca dove qualcuno dà loro del pesce essiccato al posto del maialino, pesce che loro potranno regalare a chi li ospiterà per la notte.

Quando le coppie arrivano nel villaggio dei pescatori, Federica Cambia si commuove e si scioglie in lacrime per un neonato che dorme serenamente in cullato da un’ amaca "Ho pensato a mia figlia da piccola. Un’esplosione emotiva", spiega. I Magici invece, si imbattono in una scimmietta che, però, non sembra apprezzare i loro trucchi di prestigio.

È poi il momento di trovare una sistemazione per la notte, e tutte le coppie riescono a sistemarsi bene: c’è addirittura chi si gode un massaggio, e chi gioca a basket con i propri ospiti. Poi il sonno ristoratore.

La mattina dopo, ad aspettare i concorrenti c’è la sfida del cocco. Le coppie devono grattarlo "con il cavallo" (uno strumento tipico locale, (ma ci mettono un po’ per capirlo) e farne latte, almeno mezzo litro. Dopo di che è il momento di rimettersi in viaggio verso la meta successiva, Pularaquen. E qui avviene un fatto grave, che crea subito tensione nel gruppo: i Cineasti spingono il loro autista a non fermarsi quando vedono i loro avversari sulla strada, e quasi investono Berruti che gli si era parato davanti.

I primi ad arrivare all’ appuntamento con Costantino al libro rosso conquistando l’immunità sono i Primi Ballerini che vincono anche una dune buggy per attraversare la foresta, secondi i Magici che avanzeranno di un posto nella classifica finale.

In questa occasione, Costantino chiede spiegazioni che degenerano in uno scontro tra Berruti e Nathalie, sul tentato investimento, con la comica che non si pente di nulla anzi, rincara la dose. Per questo atteggiamento Cineasti si prendono pure la penalità da parte dei Primi ballerini. Dovranno portare alghe a casa di una signora per pulirle e poi continuare il viaggio verso Pamantolom. Qui li aspetta un’altra difficile prova alimentare: con i disgustosi "cetrioli di mare". Infine, l’ultima tappa della puntata, a Tay Tay, Forte Isabel dove li aspetta Costantino della Gherardesca pronto ad annunciare vincitore ed eliminato della puntata.

I primi classificati della puntata di Pechino Express del 6 marzo sono i Magici, che conquistano pure la prima medaglia, secondi gli Spettacolari, al terzo posto i Medagliati, poi le Atlantiche, le Sorelle, gli Estetici. Ultimi invece sono i Cineasti, penultimi i Complici. I Magici decidono di eliminare i Complici, perché "sono più forti", la busta nera però, li salva.

